Σίντνεϊ Σουίνι: Απαστράπτουσα και εντυπωσιακή στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

Στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στην οποία πρωταγωνιστεί παραβρέθηκε η Σίντνεϊ Σουίνι η οποία περπάτησε στο κόκκινο χαλί ευδιάθετη και χαμογελαστή.

Επιλέγοντας μια αστραφτερή, στενή τουαλέτα με τολμηρό ντεκολτέ και διακριτική ουρά, η ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα, συνδυάζοντας το look της με μια λευκή εσάρπα από φτερά.

Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η συμπρωταγωνίστριά της από το «The Housemaid», Αμάντα Σέιφριντ, ενώ από το πλευρό της απουσίαζε ο δισεκατομμυριούχος φίλος της, Scooter Braun.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ανήκει, πια, στην κατηγορία των νέων πρωταγωνιστριών που καθορίζουν τη σύγχρονη ταυτότητα του Χόλιγουντ, καθώς με σημαντική παρουσία σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές, διεκδικεί ενεργό ρόλο στη βιομηχανία του θεάματος, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο σύνθετη και διαρκώς εξελισσόμενη καριέρα.

Παρότι τα μέσα ενημέρωσης συχνά εστιάζουν στη γοητεία και το στυλ της, η ίδια έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η εμφάνιση δεν αποτελεί τον πυρήνα της καριέρας της. Αντιθέτως, επιδιώκει ρόλους που αναδεικνύουν την υποκριτική της δυναμική, από την Cassie του «Euphoria» μέχρι τους πιο πρόσφατους κινηματογραφικούς χαρακτήρες που φέρουν τη δική της σφραγίδα. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει ιδρύσει τη δική της εταιρεία παραγωγής, σε μια προσπάθεια να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στις δημιουργικές επιλογές της.

