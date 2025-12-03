search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
03.12.2025

Τζένιφερ Λόπεζ: Με βίντεο – φωτιά καλεί τους θαυμαστές στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

03.12.2025 09:58
lopez-new

Με ένα βίντεο… φωτιά καλεί η Τζένιφερ Λόπεζ τους θαυμαστές της στις επερχόμενες συναυλίες της στο Λας Βέγκας.

Η Λατίνα τραγουδίστρια ανήρτησε ένα βίντεο στο Instagram με μια άκρως σέξι εμφάνισή της από το World Pride στην Ουάσινγκτον, το περασμένο καλοκαίρι.

Στο βίντεο, η 56χρονη χορεύει στη σκηνή, φορώντας ένα σουτιέν και στρινγκ με καλσόν σε χρώμα nude από το σχεδιαστικό δίδυμο The Blonds, με έδρα τη Νέα Υόρκη.

«Θα σας δω ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ για το The JLo Show στο Λας Βέγκας! Ποιο τραγούδι θέλετε να ΠΑΙΞΩ;» έγραψε στη λεζάντα.

Ακολούθησε «καταιγίδα» σχολίων και πάνω από 760.000 likes σε λίγες ώρες με τους φαν της JLo να πλημμυρίζουν την ανάρτηση με όλα τα τραγούδια που ελπίζουν να ακούσουν στο Λας Βέγκας και χιλιάδες emoji με φλόγες.

