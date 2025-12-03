search
03.12.2025 09:36

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Υπάρχει ταμπού όταν λέω ότι έχω πάρει ψυχοφάρμακα – Χωρίς εκείνη την αγωγή, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα» (Video)

03.12.2025 09:36
grigoris-arnaoutoglou-new

Στην περίοδο που αντιμετώπιζε θέματα ψυχικής υγείας αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε, τότε, να πάρει φάρμακα προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Σε συζήτηση που είχε ο παρουσιαστής στο «The 2Night Show» με τον φαρμακοποιό καλεσμένο του, Θεμιστοκλή Τσίτσο, ο παρουσιαστής μίλησε για τον στιγματισμό που υπάρχει γύρω από την όποια αγωγή για την ψυχική υγεία.

«Έχω πάρει φάρμακα την περίοδο που δεν ήμουν καλά ψυχικά και μιλάω πολύ άνετα γι’ αυτό. Υπάρχει ένα ταμπού όταν λέω ότι έχω πάρει ψυχοφάρμακα και με κοιτούσαν πολλές φορές. Χωρίς εκείνη την αγωγή δεν θα ήμουν εδώ σήμερα» επισήμανε.

