03.12.2025 09:08

Κόνι Μεταξά: «Γι’ αυτό χώρισα από τον Μάριο Καπότση, βίωσα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον» (Video)

03.12.2025 09:08
koni-metaxa-new

Για τους φίλους και συνεργάτες με τους οποίους έχει έρθει σε ρήξη μίλησε η Κόνι Μεταξά, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στο διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση.

Καλεσμένη στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» στο Youtube, η τραγουδίστρια αποκάλυψε για πρώτη φόρα τον λόγο του χωρισμού τους, ενώ έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη προδοσία» που έχει βιώσει στη ζωή της.

«Δεν κάνω εγώ μπλοκ. Εκείνοι με κάνουν. Με έχουν κάνει η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη. Δεν θα κάνω κανέναν μπλοκ γιατί δεν είμαι 5 χρονών. Κάνω μόνο όσους μου μιλάνε πάρα πολύ άσχημα στα σχόλια. Ο Τάσος Ξιαρχό με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθι@» είπε αρχικά και αποκάλυψε:

«Ο λόγος που χώρισα με τον Μάριο ήταν ότι εκείνος δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός, ενώ εγώ είμαι φουλ. Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω βιώσει, την έχω βιώσει από τον Μάριο και ήταν ότι του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου μετά τον χωρισμό μας και εκείνος δεν το σεβάστηκε»

