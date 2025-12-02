Τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία για το Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ – Πόσα εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκε

Τιμή ρεκόρ «έπιασε» το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ, της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, που θεωρείται ένα από τα ομορφότερα κομμάτια που δημιούργησε ο οίκος Φαμπερζέ, που πωλήθηκε την Τρίτη έναντι σχεδόν 22,9 εκατομμυρίων στερλινών (26 εκατομμύρια ευρώ) στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s.

Πρόκειται για «νέο παγκόσμιο ρεκόρ για ένα έργο Φαμπερζέ», υπογράμμισε η Μάργκο Ογκανέσιαν, υπεύθυνη του οίκου δημοπρασιών στο τμήμα Fabergé και ρωσικών έργων, σε ένα δελτίο Τύπου.

Faberge's The Winter Egg, considered one of his most beautiful creations, sold for nearly £23 million ($30 million) at auction Tuesday in London, smashing the sales record for the legendary jeweller of Imperial Russia. https://t.co/NtVzRqfMzX pic.twitter.com/VfMrUX6B7o — AFP News Agency (@AFP) December 2, 2025

Η αξία αυτού του πολυτελούς αντικειμένου, που ήταν περιζήτητο μεταξύ των διεθνών συλλεκτών, υπολογιζόταν σε περισσότερες από 20 εκατομμύρια στερλίνες από τον Christie’s, ο οποίος δεν αποκάλυψε ούτε την ταυτότητα ούτε την εθνικότητα του αγοραστή.

«Με μονάχα λίγα αυτοκρατορικά αυγά το Πάσχα να βρίσκονται ακόμη στα χέρια ιδιωτών συλλεκτών, πρόκειται για μια σπάνια και ιστορική ευκαιρία», σχολίασε η Μάργκο Ογκανέσιαν.

Με τον Τσάρο Νικόλαο Β΄ να το έχει παραγγείλει για τη μητέρα του, την χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ δεν υπήρξε μόνο μάρτυρας των αναταραχών της σύγχρονης ρωσικής ιστορίας, αλλά αποτελεί από πολλές απόψεις και ένα εξαιρετικό αντικείμενο.

Crystal Fabergé egg crafted for Russian royalty shatters record and sells for $30.2 million. LONDON (AP) — A rare crystal and diamond Fabergé egg crafted for Russia’s ruling family before… https://t.co/6q5lZPouEN — News Just In out (@NewsJust24328) December 2, 2025

Ξεπέρασε με μεγάλη διαφορά το προηγούμενο ρεκόρ για ένα αυγό Φαμπερζέ, εκείνο του 2007 με την πώληση του αυγού Rothschild από τον ίδιο οίκο δημοπρασιών για σχεδόν εννέα εκατομμύρια στερλίνες (12,5 εκατομμύρια ευρώ) σε έναν Ρώσο συλλέκτη.

Από τη φύση τους, τα αυγά Fabergé αποτελούν σπάνια αντικείμενα τέχνης, υπενθύμισε σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Μάργκο Ογκανέσιαν.

Ο οίκος κοσμημάτων υπό τη διεύθυνση του Ρώσου κοσμηματοπώλη Πιερ Καρλ Φαμπερζέ είχε δημιουργήσει 50 αυγά για την αυτοκρατορική οικογένεια με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, πριν από την πτώση της με την Επανάσταση του 1917 και την εκτέλεσή τους το 1918. Ήταν μια παράδοση που είχε εγκαινιάσει ο τσάρος Αλέξανδρος Γ΄.

And… it was SOLD! 🥚



Hammer Price: £19.5 million ($25.7 M)



Final Price with Commission: £22.9 million ($30.2 M)



Fabergé’s Winter Egg, commissioned by Tsar Nicholas II in 1913, was auctioned today in London, setting a record price for a Fabergé egg. https://t.co/iv2YgbWUiJ pic.twitter.com/4fRNdeu0f8 — Muse (@xmuse_) December 2, 2025

Έως σήμερα, μονάχα 43 αυγά υπάρχουν ακόμη και μόλις επτά βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών. Όμως, το Χειμερινό Αυγό κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη συλλογή των Ρομανόφ.

Με ύψος 14 εκατοστά, σκαλισμένο σε κρύσταλλο και διακοσμημένο με περισσότερα από 4.500 διαμάντια, είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η πιο πολυτελής δημιουργία του οίκου για την αυτοκρατορική οικογένεια.

