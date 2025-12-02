Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Σιένα Μίλερ – Η σέξι εμφάνιση με διάφανο λευκό φόρεμα (Video/Photos)

Έγκυος για τρίτη φορά είναι η Σιένα Μίλερ, γνωστοποιώντας τα χαρμόσυνα… μαντάτα μέσα από δημόσια εμφάνιση που έκανε στο Λονδίνο.

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στα Fashion Awards, ποζάροντας με ένα λευκό διάφανο φόρεμα το οποίο συνδύασε με ένα εσώρουχο σε ίδια απόχρωση.

Η εγκυμοσύνη της ήταν κάτι παραπάνω από ευδιάκριτη, περιμένοντας σε λίγους να κρατήσει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί που θα αποκτήσει με τον σύντροφό της, Όλι Γκριν, ο οποίος τη συνόδευσε στην εκδήλωση.

Η Μίλερ έχει ήδη μία κόρη με τον Όλι Γκριν, η οποία γεννήθηκε στα τέλη του 2023, ενώ είναι επίσης μητέρα της 13χρονης Μάρλοου, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Τομ Στέρριτζ.

Η Μίλερ βρίσκεται σε σχέση με τον 28χρονο Γκριν από το 2022 και στο παρελθόν έχει μιλήσει δημόσια για την πίεση που αισθάνθηκε σε σχέση με την εγκυμοσύνη μετά την ηλικία των 40.

Σε συνέντευξή της στο «Elle UK» το 2022 είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων.

«Η πίεση σχετικά με τα παιδιά, και αν πρέπει να κάνω κι άλλα, και γιατί δεν έχω, και όλα αυτά, είναι πολύ έντονη. Η βιολογία είναι απίστευτα σκληρή για τις γυναίκες σε αυτή τη δεκαετία, αυτό είναι το συμπέρασμα, ή τουλάχιστον ήταν για μένα». Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Έφτασα στα 40 και κατέψυξα κάποια ωάρια. Έχοντας επικεντρωθεί στην ανάγκη να κάνω άλλο ένα παιδί, τώρα είμαι σε φάση “αν συμβεί, συνέβη”. Αυτή η υπαρξιακή απειλή έχει εξαφανιστεί» είχε πει.

