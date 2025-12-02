Το διαμαντένιο δαχτυλίδι της Μάιλι Σάιρους πυροδοτεί φήμες για αρραβώνα με τον Maxx Morando στην πρεμιέρα του Avatar: Fire and Ash

Κατά την παρουσία της στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Avatar: Fire and Ash στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η 33χρονη τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους φαινόταν να φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Το κόσμημα φαινόταν καθώς έβαζε τρυφερά το χέρι της στο στήθος του 27χρονου Μοράντο, ενώ πόζαρε στο κόκκινο χαλί.

Η Σάιρους – η οποία ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ – εθεάθη για πρώτη φορά να φοράει το δαχτυλίδι γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Deux Moi.

Αυτή και ο Μοράντο φορούσαν και οι δύο μαύρα καθώς συντόνισαν τις εμφανίσεις τους στην πρεμιέρα της ταινίας. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια φόρεσε ένα φόρεμα χωρίς τιράντες με πούλιες που αγκάλιαζε το σώμα της, μια φούστα με βολάν και ουρά, αξεσουάρ με ένα επιπλέον διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της δείκτη και ένα λαμπερό κολιέ.

Η Σάιρους, η οποία ερμηνεύει το “Dream As One” στο soundtrack της ταινίας, επέλεξε smoky μακιγιάζ στα μάτια και είχε τα μαλλιά της σε μπούκλες, ενώ ο Μοράντο έδειχνε κομψός με μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κλασικά παπούτσια.

Αυτή και ο ντράμερ δημοσιοποίησαν το ειδύλλιό τους τον Απρίλιο του 2022, έχοντας συνδεθεί τέσσερις μήνες νωρίτερα, όταν εθεάθησαν να έρχονται κοντά στα παρασκήνια του πρωτοχρονιάτικου πάρτι της Μάιλι στο NBC.

Η Σάιρους είχε αποκαλύψει προηγουμένως στη βρετανική Vogue πώς γνωρίστηκαν, λέγοντας: «Μας έκλεισαν ραντεβού στα τυφλά».

«Λοιπόν, ήταν στα τυφλά για μένα και όχι πραγματικά για εκείνον», διευκρίνισε στο περιοδικό. «Σκέφτηκα, “Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγω”».

Η εμφάνιση της Σάιρους με δαχτυλίδι στον παράμεσο έρχεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου έγραψε μια ανάρτηση για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της στις 23 Νοεμβρίου.

«Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν τις μικρές ρυτίδες χαμόγελου που αρχίζουν να εμφανίζονται. 🤍 Σας αγαπώ όλους».

