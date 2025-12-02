search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
LIFESTYLE

02.12.2025 10:21

Μάξιμος Μουμούρης: Ατύχημα πάνω στη σκηνή για τον ηθοποιό (Video)

02.12.2025 10:21
Ένα ατύχημα στη σκηνή είχε ο Μάξιμος Μουμούρης κατά τη διάρκεια της επίσημης πρεμιέρας της θεατρικής παράστασης «Ταρτούφος».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός αλλά και οι συνάδελφοί του, μιλώντας στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο θέατρο Αλκυονίς, ο ηθοποιός έπεσε επί σκηνής από το σκαμπό στο οποίο καθόταν, αλλά ευτυχώς δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό.

Όταν όλοι συνειδητοποίησαν ότι ο ηθοποιός δεν τραυματίστηκε, η στιγμιαία αναστάτωση μετατράπηκε σε νευρικό γέλιο…

«Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έτυχαν διάφορα πράγματα. Όλοι πάθαμε νευρικό γέλιο. Καταλάβαμε ότι δεν χτύπησε» δήλωσε η Ιωάννα Παππά, με τη Βασιλική Τρουφάκου να σχολιάζει με χιούμορ: «Ήταν μια πτώση grande, το κοινό νομίζω την… απόλαυσε».

«Δεν χτύπησα. Έπεσα από το σκαμπό πιο… νωρίς απ’ ό,τι έπρεπε. Δεν ήταν μέσα στο σενάριο, το έκανα εγώ στον εαυτό μου» είπε από την πλευρά του ο Μάξιμος Μουμούρης στην κάμερα του Happy Day, περιγράφοντας με χιούμορ το συμβάν.

