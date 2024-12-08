Μάξιμος Μουμούρης: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να μην με γηροκομήσουν οι κόρες μου» (Videos)

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Για την οικογένειά του αλλά και τον μεγαλύτερό του φόβο μίλησε ο Μάξιμος Μουμούρης στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

«Η Νάντια σχεδόν ποτέ δεν στολίζει, δεν προλαβαίνει. Συνήθως εγώ με τα παιδιά στολίζουμε αλλά η Νάντια το χαίρεται. Φέτος μπήκαν πιο πολύ στο στήσιμο, είναι ένα δέντρο που το έχουμε από όταν έχουμε την πρώτη μας κόρη. Έχουμε βρει τον τρόπο για το στήσιμο και το απολαμβάνουν πιο πολύ. Το αστέρι το έβαλα εγώ φέτος», είπε ο ηθοποιός.

»Όσο η Νάντια δυναμώνει και γίνεται όλο και πιο ενεργή πολιτικά, με μεγαλύτερη ευθύνη και ωριμότητα, οι απαιτήσεις είναι πιο πολλές και το πρόγραμμα στενεύει. Λίγο γκρινιάζουμε για το πώς το καταφέραμε», πρόσθεσε για τη σύζυγό του.

«Από ένα σημείο και μετά ένιωθα ότι οφείλει να διεκδικήσει την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Ό,τι σου φέρνει η ζωή! Ήμουν συνέχεια δίπλα της, ήμασταν μαζί σε ό,τι ταξίδι έκανε, σε ό,τι χιλιόμετρο έκανε. Με εξαίρεση την 11η Σεπτέμβρη που τα σχολεία ξεκίνησαν και το πράγμα μοιράστηκε. Λείψαμε στα παιδιά, κακά τα ψέματα. Οι μεγάλες καταλαβαίνουν πιο πολύ. Η μικρή είχε μια δυσκολία να αντιληφθεί. Αλλά όταν ρώτησα τη δεύτερη κόρη μου “πώς νιώθεις που λείπουμε;” μου είπε “δεν νιώθω ότι λείπετε”. Υπάρχει μια σύνδεση ότι είμαστε εκεί και όταν τελειώσει θα είμαστε πάλι εκεί», συνέχισε.

«Κάποια στιγμή να πω “γεια σας”»

«Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να μην με γηροκομήσουν οι κόρες μου. Να φτάσουμε μαζί, να κάνουμε βόλτες μαζί και κάποια στιγμή να πω “γεια σας”», εξομολογήθηκε.

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