Μαρινάκης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Γνωρίζαμε τη γαλλική ρηματική διακοίνωση – Δεν συνιστά άδεια, ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων

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Τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υποστήριξε ότι όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αδειοδότηση του έργου ακολουθήθηκαν από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, απορρίπτοντας τις ερμηνείες περί εμπλοκής της Τουρκίας ή αναγνώρισης δικαιωμάτων της.

«Έγινε ακριβώς ό,τι είχαμε πει ότι θα γίνει», ανέφερε, περιγράφοντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε: Τα αιτήματα κατατέθηκαν από τις δύο χώρες, εξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εκδόθηκε η προβλεπόμενη άδεια, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών. Ακολούθησε η έκδοση της σχετικής οδηγίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX).

Τι ανέφερε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη φύση και τη σημασία της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για διπλωματική επικοινωνία χωρίς έννομες συνέπειες και χωρίς να συνδέεται με παραχώρηση δικαιωμάτων ή διαδικασία αδειοδότησης από την Τουρκία.

«Η ρηματική διακοίνωση αυτή είναι ο ηπιότερος τρόπος επικοινωνίας μηνυμάτων μεταξύ των κρατών. Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια πουθενά», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεν αναγνωρίζεται με αυτήν οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ανακριβείς τις ερμηνείες που δόθηκαν στην ενημέρωση της Γαλλίας, αποδίδοντάς τες είτε σε κινδυνολογία, είτε σε λανθασμένη ανάγνωση των δεδομένων.

Σε ερώτηση για το εάν η Αθήνα γνώριζε τη γαλλική ενημέρωση, απάντησε: «Βεβαίως», προσθέτοντας ότι δεν έγινε καμία ενέργεια έξω από το πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Η εμπλοκή γαλλικών εταιρειών και η ενημέρωση άλλων κρατών

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε και για τον λόγο για τον οποίο η Γαλλία είχε ενημέρωση σχετικά με το έργο, επισημαίνοντας ότι δύο γαλλικές εταιρείες συμμετέχουν στην υλοποίησή του. Όπως πρόσθεσε, βάσει της ενημέρωσης που έχει από τα αρμόδια υπουργεία, αντίστοιχη ενημέρωση έγινε και σε άλλα κράτη της περιοχής.

Επανέλαβε ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν αποτελεί άδεια, ούτε παράγει έννομο αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαδικασία αδειοδότησης αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι στο έργο αυτό, και το λέω ξανά και ξανά, καμία άδεια ή με οποιονδήποτε τρόπο διαδικασία αδειοδοτική δεν ζητήθηκε ούτε επρόκειτο να ζητηθεί από κανένα άλλο κράτος πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου», υπογράμμισε.

Παράλληλα, συνέδεσε την εξέλιξη του έργου με την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, υποστηρίζοντας ότι, ενώ αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις πως η ηλεκτρική διασύνδεση δεν θα προχωρούσε, τώρα επιχειρείται να παρουσιαστεί μια διπλωματική ενημέρωση ως έμμεση αδειοδότηση.

«Εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας, δεν υποχωρούμε, δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ή στη διαπραγμάτευση ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι σαφές», ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτική σε όσους, κατά την άποψή του, επιδιώκουν την ένταση και τη σύγκρουση.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στη σημασία του έργου για την ενεργειακή σύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς το ευρωπαϊκή υποδομή με στόχο την άρση της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού.

Όπως ανέφερε, η γαλλική εταιρεία απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές Ελλάδας και Κύπρου, καθώς το έργο αφορά τη μεταξύ τους διασύνδεση και την ευρύτερη σύνδεση με την Ευρώπη.

«Είναι ένα ξεκάθαρο έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ευρώπης», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει ηλεκτρική διασύνδεση.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες προχωρούν βάσει του προγραμματισμού, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών και τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Προτεραιότητα η υλοποίηση του έργου και η ειρήνη στην περιοχή

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε, ακόμη, την ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς διαπραγμάτευση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και με διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή.

Απαντώντας σε σχετική παρατήρηση για το ενδεχόμενο πολιτικής αξιοποίησης μιας αντιπαράθεσης με την Τουρκία, ανέφερε ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου διασφαλίζοντας τόσο τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όσο και την περιφερειακή σταθερότητα.

«Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει το έργο αυτό με έναν τρόπο που θα διαφυλαχθεί η ειρήνη στην περιοχή, χωρίς υποχώρηση», δήλωσε.

Επιπλέον, άσκησε κριτική στην ένταση που προκαλείται στη δημόσια συζήτηση και στις ερμηνείες που, όπως είπε, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις, επισημαίνοντας ότι η παρουσίαση μιας διπλωματικής ενημέρωσης ως διαδικασίας αδειοδότησης δημιουργεί προβλήματα.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, χωρίς να υπάρξει διαπραγμάτευση για ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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