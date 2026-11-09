Τσίπρας: Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει τα κόμματα και τον ελληνικό λαό για το καλώδιο – Σε γνώση της όλος ο σχεδιασμός

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Να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα και τον ελληνικό λαό γύρω από το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης και της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς το ΥΠΕΞ ζητά ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι ITV της Ηπείρου.

Μεταξύ άλλων ο Τσίπρας κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι εφαρμόζει μια εξωτερική πολιτική που έχει αποτύχει κι έχει καταστήσει τη χώρα «ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα» χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Χαρακτηρίζει όλο τον χειρισμό της ελληνικής κυβέρνησης με τη διαμεσολάβηση της γαλλικής πλευράς «μείζονα υποχώρηση» και υπενθυμίζει ότι ο ίδιος είχε προβλέψει αυτή την εξέλιξη προ μηνός σε συνέντευξή του σε κρητικό τηλεοπτικό μέσο. Κάνει την εκτίμηση ότι όλος ο σχεδιασμός που ξεδιπλώνεται τα τελευταία 24ωρα, με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, κ.λπ. είναι σε απόλυτη γνώση της κυβέρνησης.

«Απέτυχε ο Μητσοτάκης – Η χώρα αναγκάζεται να ζητά την άδεια της Τουρκίας για να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα»

Αναλυτικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη Τσίπρα που θα μεταδοθεί ολόκληρη στις 20:30: «Δυστυχώς η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά και έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή και να αναγκάζεται να ζητάει την άδειά της ή τη συναίνεση της Τουρκίας προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αυτό συνιστά, κατά την άποψη μου, μια μείζονα υποχώρηση. Δεν μένει στους τύπους και στα χαρτιά. Μιλάω για την ουσία. Η Τουρκία έχει μετατραπεί και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών στον χωροφύλακα της περιοχής. Αν η Τουρκία δεν συναινέσει, δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα έτσι όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Διότι η πόντιση ενός καλωδίου είναι δικαίωμα, δεν απαιτείται ούτε καν ενημέρωση. Προφανώς και δεν απαιτείται η άδεια όμορων χωρών. Και όταν βλέπουμε εδώ και δύο χρόνια μετά το επεισόδιο στην Κάσο, όπου παρεμποδίστηκε το ιταλικό πλοίο, τότε σήμερα να έρχονται οι Γάλλοι, διότι έχει έρθει εν τω μεταξύ μια γαλλική εταιρεία και να προβαίνουν σε ρηματική διακοίνωση προκειμένου να προχωρήσει ένα έργο που, επαναλαμβάνω, αποτελεί αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα. Η πόντιση υποβρύχιου καλωδίου και όχι αγωγού – στον αγωγό, όντως θα έπρεπε κανείς να ζητήσει και ενημέρωση και άδεια αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας. Αλλά εδώ δεν υφίσταται ούτε καν θέμα να περάσει το καλώδιο από την υφαλοκρηπίδα, την Αποκλειστική Oικονομική Ζώνη της Τουρκίας. Όμως η Τουρκία έχει επιβάλει δυστυχώς τους δικούς της όρους και αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρεστο».

«Άφησα τη χώρα με Eastmed στα σκαριά κι ο Μητσοτάκης θα παραδώσει Τουρκολιβυκί μνημόνιο». «Πριν από 7,5 χρόνια άφησα την χώρα, έχοντας στα σκαριά τον αγωγό EastMed, της σύμπραξης της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν, στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα παραδώσει μια χώρα με τουρκολιβυκό μνημόνιο απέναντι και με την ουσιαστική αδυναμία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

«Σε γνώση της κυβέρνησης όλος ο σχεδιασμός»

«Οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει και τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, καθότι οι διατυπώσεις αυτές διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Σε ότι αφορά τώρα, το αν γνώριζε, είναι απολύτως δεδομένο ότι γνώριζε κατά την εκτίμησή μου, είναι απολύτως σχεδιασμένο όλο αυτό. Άλλωστε το είχα προαναγγείλει σε προηγούμενη συνέντευξή μου, όταν με είχαν ρωτήσει προ μηνός συνάδελφοί σας στην Κρήτη, απάντησα, τι προβλέπω ότι θα συμβεί, και απάντησα ότι αυτό που προβλέπω ότι θα συμβεί είναι, αντί της Ελλάδας η Γαλλία να ζητήσει ουσιαστικά την άδεια της Τουρκίας, να συναινέσει η Τουρκία, να συγκαταθέσει στην ολοκλήρωση ενός έργου που επαναλαμβάνω αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας και εμείς να λέμε ότι οι Γάλλοι ζήτησαν την άδεια, δεν ζητήσαμε εμείς. Η Τουρκία να λέει ουσιαστικά η Ελλάδα ζήτησε την άδεια».

«Η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά, το διαπιστώνουν και οι πολίτες»

«Η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά, και δεν είναι κάτι το οποίο λέω εγώ σήμερα ως πολιτικός αντίπαλος, ως αντιπολίτευση του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι κάτι το οποίο, καταρχάς, λένε οι πολίτες σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών διαπιστώνει ότι η χώρα έχει ως μέγιστο το πρόβλημα της διαφθοράς, πάνω από 90% το λέει αυτό, ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα, αλλά να σας δώσω και κάποια στοιχεία τα οποία αποτελούν στοιχεία έγκριτων διεθνών οργανισμών που μετράνε την διαφθορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο δείκτης V-Dem, Variety Democracy του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, που διαπιστώνει ότι από το 2019 μέχρι το 2026 η διαφθορά στη χώρα έχει επιδεινωθεί κατά 60% -ο δείκτης V-Dem έχει επιδεινωθεί κατά 60%- κι αυτό αφορά τη διαφθορά της εκτελεστικής εξουσίας, της δικαστικής εξουσίας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.

Αλλά ίσως να μη χρειάζεται να έχουμε τους δείκτες αυτούς, αρκεί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Την τελευταία, λοιπόν, εξαετία δεν λαμβάνω υπόψη μου το 2026, είχαμε 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα σε κλειστούς διαγωνισμούς. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή».

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