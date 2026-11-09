Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Νεκροί, βαριά ασθενείς και άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας στη λίστα των «αχυρανθρώπων»

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Νεκρούς, βαριά ασθενείς και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα φέρεται να επιστράτευε το κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ζημία 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ενώ στην υπόθεση φέρονται να έχουν εμπλοκή δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας ιδιαίτερα γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί.

Το Live News παρουσίασε αναλυτικά τη μεθοδολογία της οργάνωσης, που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» για να αποφεύγουν οι πραγματικοί επικεφαλής των επιχειρήσεων την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές εταιρειών, αναλαμβάνοντας τις οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύονταν, την ώρα που οι πραγματικοί ιδιοκτήτες συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους χωρίς να αντιμετωπίζουν συνέπειες.

Το δίκτυο είχε απλώσει τη δράση του σε νυχτερινά κέντρα, μπαρ, καφετέριες και beach bar στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και νησιά του Αιγαίου. Όταν οι οφειλές από ΦΠΑ, φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων έφταναν σε υψηλά επίπεδα, η επιχείρηση περνούσε σε νέα εταιρική μορφή, με διαφορετικό διαχειριστή, αφήνοντας τα χρέη στο προηγούμενο πρόσωπο.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους και 4.200 ΑΦΜ, ενώ 12 άνθρωποι που έχουν πεθάνει εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν ακόμη και πρόσωπα με σοβαρές ασθένειες, των οποίων ο θάνατος θεωρούνταν πιθανός στο προσεχές διάστημα.

Ενδεικτικές είναι τέσσερις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν:

Άνδρας 54 ετών με σακχαρώδη διαβήτη, ο θάνατος του οποίου καταγράφηκε το 2024.

Άνδρας 54 ετών που πέθανε τον Νοέμβριο του 2025 από καρκίνο στομάχου.

Άνδρας 59 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2023 από κίρρωση του ήπατος, λόγω εθισμού στο αλκοόλ.

Άνδρας 49 ετών με καρκίνο του φάρυγγα τελικού σταδίου, ο οποίος πέθανε το 2019.

Η προσέγγιση των ανθρώπων αυτών γινόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, με την υπόσχεση μιας μηνιαίας αμοιβής 200 έως 300 ευρώ. Εκείνοι αποδέχονταν να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα, χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης. Όταν οι εταιρείες σταματούσαν να καταβάλλουν φόρους και εισφορές, τα μέλη του κυκλώματος τις αντικαθιστούσαν με νέες, μεταφέροντας ουσιαστικά τα βάρη στους ανθρώπους που είχαν δηλωθεί ως διαχειριστές.

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που προκύπτουν αφορά στη λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών, καθώς τα συγκεκριμένα ΑΦΜ εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται ακόμη και μετά τον θάνατο των προσώπων στα οποία ανήκαν. Παρά την καταχώριση των θανάτων στα ληξιαρχεία, δεν υπήρχε αυτόματη απενεργοποίηση των ΑΦΜ, ούτε σχετική ειδοποίηση στα πληροφοριακά συστήματα.

Το Live News ανέδειξε και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονταν εν ζωή, αλλά εμφανίζονταν επί χρόνια ως διαχειριστές δεκάδων εταιρειών, παρά τα πενιχρά εισοδήματά τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 34χρονης γυναίκας από τη Γεωργία, με ετήσιο εισόδημα 8.500 ευρώ. Εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια και εταίρος σε 16 εταιρείες, με συνολικές οφειλές 3.315.000 ευρώ, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως σερβιτόρα, λαμβάνοντας μεικτές αποδοχές 320 ευρώ.

Η διαδικασία που ακολουθούνταν ήταν συγκεκριμένη: Μια επιχείρηση ιδρυόταν στο όνομα της γυναίκας, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρέμεναν απλήρωτες και, όταν η εταιρεία εμφάνιζε σοβαρές οφειλές, δημιουργούνταν μια νέα με διαφορετικό διαχειριστή. Τα χρέη παρέμεναν στην προηγούμενη εταιρεία και στη γυναίκα που εμφανιζόταν ως υπεύθυνη, χωρίς να εξοφλούνται.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και άλλες περιπτώσεις που καταγράφηκαν στην έρευνα:

Άνδρας 55 ετών, ο οποίος τον Απρίλιο του 2023 ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας . Εμφανιζόταν ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες , με οφειλές άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ . Παράλληλα, εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μεικτές αποδοχές 780 ευρώ .

. Εμφανιζόταν ως διαχειριστής και εταίρος σε , με . Παράλληλα, εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με . Άνδρας 55 ετών χωρίς εισοδήματα τον Μάιο του 2021, ο οποίος συνδεόταν επίσης με 55 εταιρείες και είχε χρέη 18,5 εκατομμυρίων ευρώ . Εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων, με μεικτό μισθό 755 ευρώ .

. Εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων, με . Άνδρας 63 ετών από τη Γερμανία, με μηδενικά εισοδήματα, εμφανιζόταν ως διαχειριστής και εταίρος σε 33 εταιρείες. Οι οφειλές του υπολογίζονται σε περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εργαζόταν ως διανομέας με μεικτές αποδοχές 285 ευρώ.

Στο μεταξύ, η υπόθεση δεν περιορίζεται στους συλληφθέντες, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας φέρονται να βρίσκονται και πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας πολύ γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας συνδέονται με το κύκλωμα, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται στους 18 συλληφθέντες.

Όπως μετέδωσε το Live News, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Θεσσαλονίκη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται πρόσωπα που συνδέονται με γνωστές επιχειρήσεις της πόλης. Η έρευνα αφορά καταστήματα διαφορετικών κατηγοριών, από νυχτερινά κέντρα και εστιατόρια, μέχρι μπαρ και κλαμπ.

Οι ισχυρισμοί των προσώπων που κατηγορούνται

Τη δική της εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε μπλεγμένη στην υπόθεση έδωσε στο Live News γυναίκα που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα και ήταν έγκυος όταν στρατολογήθηκε. Όπως υποστήριξε, δεν είχε αντιληφθεί τους κινδύνους που έκρυβε η συμφωνία στην οποία προχώρησε.

«Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω, τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια», είπε.

Πολλοί από όσους εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι των εταιρειών υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν τις δραστηριότητες του κυκλώματος. Ένας ακόμη κατηγορούμενος, μιλώντας στην εκπομπή, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του, λέγοντας: «Εγώ είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία εφ’ όρου ζωής από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν δέκα χρόνια, στα 31 μου».

Ο ίδιος απέδωσε την εμπλοκή του στον λογιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και τον οποίο εμπιστευόταν, υποστηρίζοντας ότι εκείνος χρησιμοποιούσε τους προσωπικούς του κωδικούς εν αγνοία του: «Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε εμένα κάποιες εταιρείες, δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε ένα λογιστικό γραφείο, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών».

Τέσσερα ξεχωριστά δίκτυα με εκατοντάδες εταιρείες

Η έρευνα των Αρχών κατέδειξε ότι η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από τέσσερις διακριτές ομάδες, καθεμία με διαφορετικό επικεφαλής. Στην πρώτη ομάδα εντοπίστηκαν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι», οι οποίοι λάμβαναν μηνιαία αμοιβή από 2.000 έως 2.500 ευρώ. Στις παροχές περιλαμβάνονταν επίσης κάρτες SIM δηλωμένες στα ονόματά τους, κωδικοί e-banking και POS. Η ομάδα διέθετε ακόμη και πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.

Στα υπόλοιπα τρία τμήματα, καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν λογιστές. Στη δεύτερη ομάδα καταγράφηκαν 393 εταιρείες και 39 «αχυράνθρωποι», ενώ μέσα στα τελευταία χρόνια είχαν δημιουργηθεί 272 επιχειρήσεις. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε, μάλιστα, αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συγκεκριμένη ομάδα διέθετε πρόσωπα ως «αχυρανθρώπους» και σε άλλα λογιστικά γραφεία.

Σε άλλο σκέλος, δεύτερος λογιστής φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του 56 εταιρείες, χρησιμοποιώντας οκτώ «αχυρανθρώπους». Παράλληλα, αναζητούσε κατά διαστήματα και νέα πρόσωπα, προσεγγίζοντάς τα με διάφορες υποσχέσεις.

Το τέταρτο τμήμα διέθετε 62 εταιρικές σφραγίδες που αντιστοιχούσαν σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, όπως καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 4.036 κωδικοί Taxisnet, ενώ καταγράφηκαν «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.

Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι οφειλές των 600.000 ευρώ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται για την υπόθεση βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ επιχειρήσεις που συνδέονται με το κύκλωμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε αναλάβει ρόλο διαχειριστή σε έξι εταιρείες και συμμετείχε ως εταίρος σε άλλες δύο. Οι συνολικές οφειλές που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε περίπου 600.000 ευρώ.

Τα στοιχεία της έρευνας φέρονται να τον κατατάσσουν στην κατηγορία των «αχυρανθρώπων», καθώς η οικονομική του κατάσταση δεν δικαιολογούσε τη συμμετοχή του σε τόσο μεγάλο αριθμό εταιρειών. Η παρουσία του σε αυτές ξεκίνησε, σύμφωνα με τα ευρήματα, την 1η Μαρτίου 2023, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά ως διαχειριστής και εταίρος. Εκείνη την περίοδο δήλωνε ότι εργαζόταν με μερική απασχόληση ως υπάλληλος υποδοχής, αμειβόμενος με τον κατώτατο νόμιμο μισθό.

Κατά την τρέχουσα δεκαετία, τα δηλωθέντα εισοδήματά του παρέμεναν ιδιαίτερα χαμηλά, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν συνάδει με την έκταση της εταιρικής του δραστηριότητας. Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για όσα του αποδίδονται.

Την αντίδραση της οικογένειάς του μετέφερε στο Live News η αδελφή του, η οποία έκανε λόγο για εξαπάτηση και περιέγραψε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπόθεση στην υγεία του.

«Είναι μία ομάδα απατεώνων που δουλέψαν χίλια άτομα. Έχει δει ο αδελφός μου πρώτη κάρτα που δεν ξέρει ούτε τι εστί εταιρεία και ποιος ξέρει τι παραμύθια του είπανε. Δούλευε για 600 ευρώ για να φάει, για να φάει. Η υγεία του με νοιάζει. Τα τελευταία τρία χρόνια κόντεψε να πεθάνει, ίδρωσε να μείνει καθαρός και να βγει. Αυτό θα είναι η χαριστική βολή γι’ αυτόν», είπε η αδελφή του στο Live News.

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