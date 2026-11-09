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09.11.2026 16:50

Τέλος στην ομηρία των εργαζομένων της Pizza Fan: Ανοίγουν την Τετάρτη (11/11) τα καταστήματα της αλυσίδας 

09.11.2026 16:50
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Την Τετάρτη (11/11) θα ξανανοίξουν τα καταστήματα της Pizza Fan, δίνοντας τέλος στην ομηρία των 2.500 εργαζομένων της αλυσίδας.  

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει ενημέρωση από τα κεντρικά της εταιρείας, ώστε να επιστρέψουν στις θέσεις τους, αλλά 5-6 καταστήματα δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν.

Ο δικηγόρος της Pizza Fan Μιχάλης Μαρκουλάκος εξήγησε ότι ορισμένοι επιχειρηματίες αποφάσισαν να μην επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα τους και ότι οι εργαζόμενοι θα απορροφηθούν από την μητρική εταιρεία μέχρι να περάσουν τα καταστήματα σε άλλους επιχειρηματίες.

Εντωμεταξύ, δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου. «Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη Δικαιοσύνη και όλες τις αρμόδιες αρχές που εισάκουσαν τις θέσεις μας. Η Αρχή, με προσήλωση στον θεσμικό της ρόλο και επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, κατέστησε εφικτή την επανεκκίνηση της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας. Η απόφασή της αποτρέπει τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας και στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μιας εταιρείας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ότι η κανονικότητα στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Pizza Fan θα αποκατασταθεί άμεσα», τόνισε ο Μιχάλης Μαρκουλάκος.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως χαιρέτησε την εξέλιξη. «Μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας τους, όσο συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης. Παραμένουμε σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης για την προστασία των θέσεων εργασίας».

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