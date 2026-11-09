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09.11.2026 12:51

Λάρισα: Υπάλληλος καθαριότητας βρήκε και παρέδωσε κινητό αξίας 2.000 ευρώ – Αρνήθηκε αμοιβή και τιμητική άδεια

09.11.2026 12:51
LARISA_DIMOTIKOSYPALLILOS

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Ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 2.000 ευρώ βρήκε και παρέδωσε ένας υπάλληλος καθαριότητας στη Λάρισα.

Ο Γιάννης Δαλανίκας βρήκε το κινητό στον δρόμο, εν ώρα υπηρεσίας. Στη συνέχεια, βρήκε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη για να το παραλάβει.

Όπως είπε στον Alpha «το κινητό το βρήκα εν ώρα υπηρεσίας για αφισορύπανση. Το βρήκα στον δρόμο, βρήκα ένα νούμερο επάνω και το κάλεσα για να έρθει να το πάρει ο ιδιοκτήτης. Το σήκωσε μια κυρία, η μητέρα του ιδιοκτήτη του κινητού, της είπα ότι βρήκα ένα κινητό με αυτό το νούμερο και αυτή με ρώτησε “μπορείτε να μας τα δώσετε;».

«Αφού της είπα “βεβαίως, είμαι Φιλιππούπολη αν θέλετε να έρθετε να το πάρετε”, ήρθε ο σύζυγός της. Του έδωσα το κινητό, με ευχαρίστησε και ήθελε να μου δώσει 50 ευρώ. Του είπα κρατήστε τα και δώστε τα στα εγγόνια σας» συνέχισε ο κ. Δαλανίκας.

Πρόσθεσε στη συνέχεια «το έμαθε η υπηρεσία και είπε να μου δώσει δύο ημέρες άδεια τιμητική αλλά εγώ είπα όχι γιατί εγώ έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό».

«Πρέπει να κάνουμε το καλό με πράξεις και αυτό να το διδάξουμε στα παιδιά μας» κατέληξε ο υπάλληλος καθαριότητας από τη Λάρισα.

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