21 νεκροί μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες στα ανοιχτά της Κρήτης – Δύο αγνοούμενοι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στους 21 ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών μεταναστών νότια της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό έχουν εντοπιστεί σώοι 133 άνθρωποι.

Όπως έχουν ανακοινώσει οι αρχές, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμπόδισαν την έγκαιρη ανάσυρση επτά πτωμάτων από λέμβο που εντοπίστηκε χθες (8/11), ενώ ένα ακόμα πτώμα είχε περισυλλεγεί κατά την αρχική επιχείρηση, ενώ δύο ακόμη άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Άλλοι 13 νεκροί εντοπίστηκαν σε λέμβο σήμερα το πρωί σε άλλο περιστατικό. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό τα επτά πτώματα εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11) μέσα σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, ανεβάζοντας στους οκτώ τον αριθμό των νεκρών μεταναστών από το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς ένα ακόμα πτώμα είχε περισυλλεγεί κατά την αρχική επιχείρηση διάσωσης.

Οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν είχαν επιτρέψει τότε την ολοκλήρωση της επιχείρησης, παρά τις πληροφορίες ότι στο σκάφος ενδέχεται να βρίσκονταν και άλλοι νεκροί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος εντοπίστηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τη συνδρομή του αλιευτικού «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ». Οι νεκροί μετανάστες παραλήφθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Από την ίδια λέμβο είχαν διασωθεί 28 υπήκοοι Σουδάν, έπειτα από επιχείρηση που ξεκίνησε χθες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, δύο ακόμη άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα και έκτοτε αγνοούνται. Από τους 28 διασωθέντες, δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, ενώ οι υπόλοιποι 26 οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.



Στο μεταξύ, από τις καταθέσεις των διασωθέντων προέκυψαν στοιχεία για τις συνθήκες του ταξιδιού και τη δράση των φερόμενων διακινητών, σύμφωνα πάντα με τις λιμενικές αρχές.

Είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους στις 3 ή 4 Νοεμβρίου, καταβάλλοντας ο καθένας ποσά από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους διασωθέντες ως οι διακινητές τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.

Σήμερα το πρωί αποκαλύφθηκε η δεύτερη τραγωδία

Στο μεταξύ, ακόμη μία τραγωδία αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, αυξάνοντας περαιτέρω τον αριθμό των θυμάτων.

Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Μαρόκου, περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή έσπευσε πλωτό του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 18 επιζώντες και τα πτώματα 13 ανθρώπων. Το σκάφος κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι μετανάστες διερευνώνται.

Παράλληλα, σε δύο ακόμη επιχειρήσεις, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 47 και 40 ανθρώπους αντίστοιχα.

Για τον εντοπισμό τους συνέδραμαν επανδρωμένο και μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι συνολικά 87 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, με προορισμό τους Καλούς Λιμένες.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 94χρονη που υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε γηροκομείο – Συνελήφθη νοσηλεύτρια

Χανιά: Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια – Δύο τραυματίες

Κέρκυρα: Τραγικό τέλος για 83χρονο, τον χτύπησε αυτοκίνητο ενώ περπατούσε