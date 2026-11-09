Θοδωρής Αθερίδης: «Για να με βρίζουν, αξίζω – Χαίρομαι γιατί μου δίνουν αξία, νιώθω σημαντικός» (Video)

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Με ειρωνεία επέλεξε να απαντήσει ο Θοδωρής Αθερίδης στις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση που είχε κάνει για την Ιωάννα Γάκα, μιλώντας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είχε εστιάσει στα συναισθήματα της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του τραγουδιστή, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- πόσο δύσκολο θα ήταν στη συγκεκριμένη γυναίκα να βρεθεί στη φυλακή…

Η εν λόγω δήλωση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς να υποστηρίζουν τότε ότι την υπερασπίστηκε. Απαντώντας σχετικά, στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός επέλεξε να ειρωνευτεί για τα εν λόγω σχόλια.

«Χαίρομαι, γιατί μου δίνουν αξία, ότι είμαι πολύ σημαντικός. Το νιώθω όταν έχω αρνητικά σχόλια. Όταν αδιαφορούν μαραγκιάζω. Για να με βρίζουν, αξίζω. Δεν διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνουν στα social. Να μετανιώσω; Αφού με κάνουν να νιώθω δυνατός» είπε χαρακτηριστικά.

Οι δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», ο ηθοποιός μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε περιγράψει πώς ο ίδιος φαντάστηκε την εμπειρία της κράτησης για έναν άνθρωπο που είχε συνηθίσει σε διαφορετικές συνθήκες ζωής.

«Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε “να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο”, ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε» είχε πει, ενώ εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο ο ίδιος είχε νιώσει την ανάγκη να μπει στη θέση της, τόνισε:

«Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον Μενέλαο στην Ελένη που λέει “ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ”. Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός; Κάθομαι και σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση κάποιου και λέω “πώς αντιμετωπίζεται αυτό;”. Κάνεις προβολή τον εαυτό σου σε μία δύσκολη κατάσταση».

Λόγω της αγανάκτησης και της οργής που επικράτησε τόσο στις εκπομπές όσο και στα social media, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε τοποθετηθεί εκ νέου, προσπαθώντας μέσα από ανάρτησή του, να ξεκαθαρίσει το εννοούσε.

«Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για “Το δίχτυ” ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ. Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους», έγραψε.

Και κατέληξε: «Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελα μου φασαρία!».

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