Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέος κύκλος μαρτυριών στον ανακριτή – Την Παρασκευή η κατάθεση της κόρης των γιατρών

Takeaways by to pontiki AI Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος καταθέσεων για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επικεντρώνεται στις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο την ημέρα του συμβάντος.

Ενώπιον του ανακριτή κλήθηκαν να καταθέσουν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μια γιατρός, η οποία συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη ιατρό και ερωτήθηκε για τις διαδικασίες θεραπείας και τη χορήγηση μέθης.

Κρίσιμη θεωρείται η επικείμενη κατάθεση της κόρης των κατηγορούμενων γιατρών, η οποία αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη ιατρική διαδικασία.

Οι Αρχές εξετάζουν ψηφιακά ευρήματα από τον υπολογιστή του ιατρείου και τις συσκευές των εμπλεκόμενων, τα οποία φέρεται να επιβεβαιώνουν τη χορήγηση μέθης πριν από την κατάρρευση του καλλιτέχνη.

Από την ψηφιακή έρευνα ανακτήθηκαν φωτογραφίες του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς και διαγραμμένα αρχεία που είχαν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του ιατρείου μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Κορνάρου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Χθες, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, οδηγήθηκαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και μία γιατρός, η οποία εργαζόταν έως το 2023 ως αναισθησιολόγος και συνεργαζόταν με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό στο ιατρείο της οδού Κορνάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την κατηγορούμενη και κλήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της επίμαχης θεραπείας, αλλά και για το εάν κατά τη διάρκειά της χορηγούνταν μέθη στους ασθενείς.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η κατάθεση που πρόκειται να δώσει αύριο το πρωί η κόρη του ζευγαριού των κατηγορούμενων γιατρών. Η κατάθεσή της θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να ρίξει φως στο εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία.

Ο 58χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ότι δεν γνώριζε πως ακόμη και η κόρη του είχε υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε περίπτωση που η ίδια επιβεβαιώσει ότι είχε πράγματι υποβληθεί στη θεραπεία, αναμένεται να ερωτηθεί από τον ανακριτή και για το εάν της είχε χορηγηθεί μέθη από την 56χρονη μητέρα της.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού, τα κινητά τηλέφωνα εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου.

Από τον υπολογιστή φέρεται να έχουν ανακτηθεί τουλάχιστον 35 φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται ο ασθενής κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας, ενώ αποτυπώνονται και οι μετρήσεις του ιατρικού μηχανήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, τα ψηφιακά ευρήματα φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, τέλος, αρχεία που φέρεται να είχε αποθηκεύσει η 56χρονη γιατρός σε ψηφιακό φάκελο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα συγκεκριμένα αρχεία διαγράφηκαν μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ωστόσο μέρος του υλικού κατέστη δυνατό να ανακτηθεί στο πλαίσιο της ψηφιακής έρευνας.

Η ανάκριση συνεχίζεται, με τις καταθέσεις των μαρτύρων και την αξιοποίηση των ψηφιακών ευρημάτων να αποτελούν πλέον κεντρικά στοιχεία για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση και ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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