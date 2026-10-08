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08.10.2026 07:26

Κρήτη: Περισυλλογή 40 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

08.10.2026 07:26
LIMENIKO

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Στην περισυλλογή περίπου 40 μεταναστών προχώρησε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες, εντοπίστηκε αρχικά από drone της δύναμης Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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