Κρήτη: Περισυλλογή 40 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

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Στην περισυλλογή περίπου 40 μεταναστών προχώρησε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες, εντοπίστηκε αρχικά από drone της δύναμης Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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