Διπρόσωπος καιρός με βροχές, λασποβροχές και αφρικανική σκόνη στα δυτικά, αλλά 30άρια στη Θεσσαλία και ομπρέλες θαλάσσης στα ανατολικά!

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Φίλες και φίλοι, καλημέρα! Το καιρικό μοτίβο έχει κάνει μεταβολή 180 μοιρών. Ο ήλιος έχει διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του στον χάρτη, οι θάλασσες έχουν γαληνέψει και ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα, ανεβάζοντας τη διάθεση όλων μας. Όμως όλη αυτή η γενικευμένη καλοκαιρία δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς ένα χαμηλό βαρομετρικό από τα δυτικά μάς δίνει τα «απόνερά» του, καθιστώντας το σκηνικό βροχερό αλλά και διπρόσωπο: η μισή χώρα θα συνεχίσει να απολαμβάνει τον ήλιο, ενώ στα δυτικά οι νοτιάδες κουβαλούν υγρασία και αφρικανική σκόνη!

Πέμπτη: Ηλιοφάνεια στην ανατολική χώρα, τοπικές καταιγίδες και λασποβροχές στα δυτικά

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για την Πέμπτη, ο χάρτης ξεκινά γεμάτος ήλιο. Ωστόσο, αργότερα διαταραχή από τα δυτικά θα φέρει βροχές και πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ αργότερα βροχές θα εκδηλωθούν στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νότια Επτάνησα. Σε Μακεδονία, Θράκη, Αιγαίο, Θεσσαλία και Εύβοια ο καιρός θα παραμείνει αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τη νύχτα τα φαινόμενα υποχωρούν πρόσκαιρα.

Στα νοτιότερα τμήματα ο ήλιος διατηρεί την κυριαρχία του με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις. Η Κρήτη θα απολαύσει τον ήλιο που τόσο έχει ανάγκη για να στεγνώσουν τα υπερκορεσμένα της εδάφη, ενώ παρόμοια ηλιόλουστη θα είναι η εικόνα στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο.

Οι νοτιάδες επικρατούν στα πελάγη, πνέοντας ασθενείς έως μέτριοι στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενισχυμένοι περισσότερο στην περιοχή της Κέρκυρας. Όσο περνάει η μέρα, οι άνεμοι θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη, προκαλώντας τοπικές λασποβροχές στα δυτικά.

Η θερμοκρασία προσεγγίζει τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα: στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 26°C, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27°C και τοπικά στο εσωτερικό της Θεσσαλίας τους 28°C! Στο Αιγαίο το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 24°C, ενώ το κρύο στα ορεινά και ημιορεινά διατηρείται αισθητό απουσία του ήλιου.

Στην Αττική η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς δυτικοί και αργότερα μέτριοι νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25°C, με την αισθητή θερμοκρασία να είναι σαφώς υψηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το πρωί. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι μεταβλητοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 26°C.

Παρασκευή: Επιμονή των φαινομένων στα δυτικά, άνοδος της θερμοκρασίας και 30άρια στη Θεσσαλία

Την Παρασκευή η χώρα εμφανίζεται χωρισμένη στα δύο. Η μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, όμως αργότερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά που θα δώσουν βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Προς το βράδυ οι συνθήκες θα βελτιωθούν, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας.

Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί ο ήλιος με λίγες αραιές νεφώσεις και πιθανά ψιλόβροχα στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες στο κεντρικό Αιγαίο και νοτιοδυτικοί στη Θάλασσα των Κυθήρων μέτριας έντασης, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες έως 4 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στην Κέρκυρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και κάθοδο στα δυτικά λόγω των συννεφιών. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 22 με 24°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 27°C (τοπικά 28°C), ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 30°C! Στο Αιγαίο οι τιμές θα κυμανθούν από 23 έως 25°C.

Η προοπτική για το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο τα σύννεφα, οι βροχές και οι καταιγίδες δείχνουν διάθεση να επεκταθούν ανατολικότερα, φέρνοντας φαινόμενα στα περισσότερα ηπειρωτικά. Στα ανατολικά τμήματα πάντως τα φαινόμενα θα είναι πιο ασθενή και δεν φαίνεται να σταθούν ικανά να περιορίσουν τις βόλτες μας.

Μας διχάζει ο καιρός αυτές τις μέρες, όμως σε κάθε περίπτωση απέχουμε μόλις μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Στα δυτικά κρατάμε ομπρέλα βροχής και στα ανατολικά… ομπρέλα θαλάσσης!

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