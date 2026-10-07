Μεταβολή 180 μοιρών στον καιρό: Ηλιοφάνεια, γαληνεμένες θάλασσες και άνοδος της θερμοκρασίας πριν τις νέες βροχές από τα δυτικά

Takeaways by to pontiki AI Ο καιρός την Τετάρτη παρουσιάζει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με υποχώρηση των ανέμων στο Αιγαίο και άνοδο της θερμοκρασίας που φτάνει έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.

Από την Πέμπτη αναμένεται επιδείνωση στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και πιθανές καταιγίδες λόγω χαμηλού βαρομετρικού, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα διατηρήσει την ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση στα δυτικά εξαιτίας των νεφώσεων, ενώ στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το σκηνικό του καιρού με βροχές στα δυτικά θα διατηρηθεί την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται βελτίωση με υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.

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Το καιρικό μοτίβο έχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Ο ήλιος έχει διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του στον χάρτη, οι θάλασσες έχουν γαληνέψει και ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα, ανεβάζοντας τη διάθεση όλων μας. Ωστόσο, στην πορεία ένα νέο κύμα βροχών φαίνεται πως χτυπά την πόρτα της χώρας από στα δυτικά. Προς το παρόν, πάντως, απολαμβάνουμε την αιθριότητα που τόσο είχαμε ανάγκη!

Τετάρτη: Ηλιόλουστη ημέρα, γαλήνιο Αιγαίο και ζέστη

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για την Τετάρτη, ο χάρτης είναι γεμάτος ήλιο. Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η μέρα και με ξαστεριά θα κυλήσει η νύχτα στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, τα Επτάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγες μόνο νεφώσεις ίσως εμφανιστούν στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, την Αιτωλοακαρνανία, τη Θεσσαλία και τα Επτάνησα.

Νοτιότερα, ο ήλιος διατηρεί την απόλυτη κυριαρχία του, με ελάχιστες αραιές νεφώσεις να αναμένονται στα ορεινά της Πελοποννήσου και τις Κυκλάδες.

Η πολύπαθη Κρήτη θα απολαύσει τον ήλιο που τόσο έχει ανάγκη για να στεγνώσουν τα υπερκορεσμένα της εδάφη, ενώ παρόμοια θα είναι η εικόνα στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο γαληνεύουν περαιτέρω και θα πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες, με σχεδόν άπνοια στα νότια και μέτρια ένταση στα βόρεια τμήματα.

Ο υδράργυρος σημειώνει άνοδο καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες απομακρύνονται. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει 22 με 25°C στο Αιγαίο, στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 28°C και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 26 με 27°C. Παρόλα αυτά, το κρύο στα ορεινά και ημιορεινά διατηρείται, με τις θερμοκρασιακές αντιθέσεις μεταξύ πρωινού και μεσημεριού να είναι ιδιαίτερα αισθητές, όπως αρμόζει στο φθινόπωρο.

Στην Αττική η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Οι βοριάδες κοπάζουν στα ανατολικά και νότια στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26°C, με την αίσθηση της ζέστης το μεσημέρι να είναι ακόμα υψηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26°C.

Πέμπτη: Διπρόσωπος καιρός με βροχές στα δυτικά και ήλιο στην υπόλοιπη χώρα

Η γενικευμένη καλοκαιρία δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Πέμπτη ένα χαμηλό βαρομετρικό από τα δυτικά θα μας δώσει τα «απόνερά» του. Ο καιρός αποκτά διπρόσωπο χαρακτήρα, αφού η μισή χώρα θα επηρεαστεί από βροχές και η υπόλοιπη θα συνεχίσει να απολαμβάνει τον ήλιο.

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με αιθριότητα, όμως σταδιακά από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Πελοπόννησο, με βελτίωση προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις.

Οι νοτιάδες επικρατούν στα πελάγη, πνέοντας ασθενείς έως μέτριοι στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενισχυμένοι περισσότερο στην περιοχή της Κέρκυρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και πτώση στα δυτικά λόγω των νεφώσεων. Έτσι, στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 22 με 24°C, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27°C, ενώ στο Αιγαίο το θερμόμετρο θα δείξει 23 με 25°C.

Η προοπτική για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή το σκηνικό δεν αλλάζει σημαντικά, με τα απόνερα του χαμηλού να επηρεάζουν κυρίως τη δυτική χώρα. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ακόμα και κάποιες βουτιές στις ζεστές θάλασσες!

Με απλά λόγια… δεν βιαζόμαστε να κατεβάσουμε τα βαριά χειμερινά, αφού ο καιρός έχει μαλακώσει, αλλά κρατάμε τις ομπρέλες σε ετοιμότητα: στα δυτικά ομπρέλα βροχής και στα ανατολικά ομπρέλα θαλάσσης!

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