Συγκλονιστικός απολογισμός στην Κρήτη: Ύψη βροχής που ξυπνούν μνήμες Daniel, αλλά η σταδιακή αποκλιμάκωση φέρνει ξανά τον ήλιο!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για ακόμα μία ημέρα οι εικόνες που καταφθάνουν από τη Μεγαλόνησο είναι συγκλονιστικές. Για ένα ολόκληρο 24ωρο έβρεχε ασταμάτητα, με το νερό να κατεβαίνει ορμητικό και κυριολεκτικά να μην έχει πλέον πού να πάει. Μέχρι και αυτές τις ώρες οι βουνοκορφές της Κρήτης εξακολουθούν να βάλλονται από βροχοπτώσεις, και μένει να δούμε πόσο νερό θα κατεβάσουν οι πλαγιές και πόσο καιρό θα κάνει να ανακάμψει η Βόρεια Κρήτη, που ενώ ζητούσε λίγες βροχές, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές πλημμύρες!

Ο απολογισμός ξυπνά μνήμες από τον Σεπτέμβριο του 2023 και την κακοκαιρία Daniel. Στα ορεινά των Χανίων έπεσαν 860 τόνοι νερού ανά στρέμμα — περίπου ένα μέτρο νερό! Ο Ψηλορείτης δέχθηκε 770 τόνους ανά στρέμμα, ενώ το Λασίθι είδε και αυτό μισό μέτρο βροχής! Πρόκειται για ποσότητες που αντιστοιχούν στις βροχοπτώσεις ενός ολόκληρου έτους για τις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ το επιπλέον νερό που αναμένεται, αν και λίγο, θα προστεθεί σαν «κερασάκι στην τούρτα».

Τι να σχολιάσει κανείς; Την εμμονή των βοριάδων, τη στασιμότητα της ψυχρής λίμνης και των ψυχρών αέριων μαζών; Αν αυτή η ίδια ατμοσφαιρική διάταξη συνέβαινε:

Τον Νοέμβριο: Η θάλασσα, ακόμα ζεστή, θα πυροδοτούσε ακόμα πιο έντονες βροχές.

Η θάλασσα, ακόμα ζεστή, θα πυροδοτούσε ακόμα πιο έντονες βροχές. Τον Γενάρη: Η Κρήτη θα είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι.

Η Κρήτη θα είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι. Τον Απρίλιο: Θα βλέπαμε απλώς σύννεφα και ψιχάλες.

Ωστόσο, επιτέλους μπορούμε να πούμε πως μαζί με τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων έρχεται και η πολυπόθητη αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας, με τον ήλιο να κυριαρχεί εκ νέου! Τα δύσκολα πέρασαν από άποψη ραγδαιότητας, οι βοριάδες υποχωρούν, η ψυχρή λίμνη απομακρύνεται και κάπου εκεί κλείνει αυτός ο πολύμερος και καταστροφικός κύκλος που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένος στη μνήμη μας.

Δευτέρα: Ο χάρτης γεμίζει ήλιο, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και υποχώρηση των βοριάδων

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για τη Δευτέρα, ο χάρτης είναι γεμάτος με ήλιο. Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η μέρα και με ξαστεριά θα κυλήσει η νύχτα, τόσο στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά όσο στα Επτάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Νοτιότερα, ο ήλιος παραμένει σε γενική κυριαρχία. Για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα και τα νησιά του Αιγαίου ο ουρανός δεν θα είναι συννεφιασμένος και δεν θα εκδηλωθούν βροχές, με ελάχιστες μόνο αραιές νεφώσεις στις δυτικές Κυκλάδες.

Με την υποχώρηση των βοριάδων ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία της καταστροφικής κακοκαιρίας για την πολύπαθη Κρήτη μας. Θα είναι μια μέρα με κάποιες τελευταίες βροχές —που σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν την ένταση των προηγούμενων ημερών—, όμως κάθε επιπλέον σταγόνα πλέον επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση. Παράλληλα, κάποιες τελευταίες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και το απομακρυσμένο Καστελόριζο.

Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο εξασθενημένοι κατά 2 μποφόρ, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο η κατάσταση διατηρείται σταθερή, με τους ανέμους να πνέουν μέτριας έντασης χωρίς να προβληματίζουν.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε τάση ανόδου καθώς η ψυχρή λίμνη απομακρύνεται και ο ήλιος κυριαρχεί. Το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι τους 22 με 24°C στο Αιγαίο, στη Δυτική χώρα θα φτάσει τους 27°C και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 26°C. Παρόλα αυτά, το κρύο στα ορεινά και ημιορεινά διατηρείται, καθιστώντας τις συνθήκες κάπως χειμερινές, ειδικά απουσία του ήλιου.

Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική τα σύννεφα παραχωρούν τη θέση τους στον ήλιο. Οι βοριάδες κοπάζουν στα ανατολικά και νότια του νομού, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο σε άνοδο θα δείξει από 15 έως 25°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια και κάποιες αραιές νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 26°C.

Η προοπτική για την Τρίτη

Την Τρίτη, την ώρα που θα γίνεται ο απολογισμός των καταστροφών στην Κρήτη μας, ο ήλιος θα κυριαρχήσει παντού και οι άνεμοι θα γαληνέψουν, επιτρέποντάς μας να πάρουμε μια ανάσα από την πολυήμερη επιλεκτική κακοκαιρία που μας προβλημάτισε αρκετά.

Με απλά λόγια… κρύψτε για λίγο τα μπουφάν και τις ομπρέλες και επιστρατεύστε τα γυαλιά ηλίου σας!

Διαβάστε επίσης:

Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

Σοβαρό τροχαίο στη 2η Ανάβαση Αγρινίου – Διασωληνωμένος νεαρός οδηγός

Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που ο 35χρονος δαγκώνει την οδηγό ταξί και της κόβει το αυτί – «Ένας τρελός κανίβαλος, μου είπε ότι θα με σκοτώσει» είπε το θύμα (video)

