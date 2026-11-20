Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοκάρουν οι εικόνες από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Σαλαμίνα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 στη Λεωφόρο Αιαντείου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 80χρονη οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να κάνει αναστροφή, προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων.

Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, έκλεισε τον δρόμο στη διερχόμενη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σφοδρή σύγκρουση.

Οι δύο αναβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Διόδια στο Αιγαίο για τα σκάφη: Νέο τέλος στα θαλάσσια πάρκα, αντιδράσεις από το yachting – «Παράλογη επιβάρυνση, θα την πληρώσουν οι τουρίστες»

Γυναικοκτονία στο Θησείο: Οι μαρτυρίες των γειτόνων για κακοποιητική συμπεριφορά του δράστη – Τη Δευτέρα απολογείται ο 63χρονος

Τρόμος για γυναίκα στη Χαλκιδική – Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με λύκο (video)