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Νέο περιστατικό, με λύκο να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με άνθρωπο, καταγράφηκε στην περιοχή της Νικήτης, στη Χαλκιδική.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ φαίνεται μια γυναίκα που έχει βγει στον δρόμο κρατώντας έναν φακό, να βλέπει απέναντι της τον λύκο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, παρά τη συνάντηση με άνθρωπο, ο λύκος δεν απομακρύνθηκε αλλά παρέμεινε ακίνητος.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά το «τετ α τετ», ο λύκος μπήκε στην αυλή του σπιτιού της γυναίκας και επιτέθηκε στη γάτα της.

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