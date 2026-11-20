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Ο Νοέμβρης εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά να μας δείξει το φθινοπωρινό του πρόσωπο. Στάσιμες θερμές αέριες μάζες παραμένουν εγκλωβισμένες πάνω από τη χώρα μας, με τους ενισχυμένους δυτικούς και νοτιοδυτικούς ανέμους να μεταφέρουν συνεχώς υγρασία, αφρικανική σκόνη —κυρίως στη νότια χώρα— και φυσικά ζέστη, διατηρώντας τον υδράργυρο σε επίπεδα πολύ πάνω από τα κανονικά για την εποχή, που σε τίποτα δεν θυμίζουν χειμώνα. Ο λίβας που κατεβαίνει από την Πίνδο εκτοξεύει τον υδράργυρο έως τους 26°C την Παρασκευή στα ανατολικά ηπειρωτικά, πριν το σκηνικό μαλακώσει ελαφρώς το Σάββατο.

Παρασκευή: Αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές στα δυτικά, λίβας και 26άρια

Για την Παρασκευή, καλός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις, αλλά και πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Ξεκινώντας από τα βόρεια, δεν θα λείψουν κάποιες βροχές —χωρίς όμως ένταση και διάρκεια— κυρίως στα δυτικά (από την Ήπειρο μέχρι και την Αιτωλοακαρνανία) μέχρι νωρίς το μεσημέρι. Στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου περιμένουμε κυρίως ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο είναι πιθανό να εμφανιστούν τοπικές βροχές στην περιοχή της Χίου.

Νοτιότερα, τοπικές ασθενείς βροχές περιμένουμε και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο —κυρίως σε ορεινές περιοχές— ενώ αίθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη Στερεά, την Εύβοια, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, με λίγες νεφώσεις αλλά και τοπικές ομίχλες. Ωστόσο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν αποκλείονται λίγες ψιχάλες έως το μεσημέρι.

Στην Κρήτη αλλά και στα Δωδεκάνησα μουντή θα είναι η ατμόσφαιρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Παράλληλα, τοπικές ομίχλες θα εμφανιστούν κυρίως τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Δωδεκανήσων, ενώ και στο Καστελόριζο γενικά συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός.

Στο πεδίο των ανέμων η κατάσταση διατηρείται σχεδόν στάσιμη, με το δυτικό ρεύμα να κυριαρχεί: στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, αρχικά ενισχυμένοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, κοπάζοντας ελαφρώς όσο περνάει η μέρα. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα βουνά του ηπειρωτικού κορμού περιμένουμε ισχυρούς ανέμους με ακόμα ισχυρότερες ριπές.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με ζέστη που θα γίνει πιο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά, αφού ο λίβας, καθώς κατεβαίνει την Πίνδο, θα ανεβάσει τον υδράργυρο, δίνοντας 25 με 26°C στα πεδινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Εξίσου υψηλές θερμοκρασίες θα δούμε στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσουμε τους 21 με 22°C. Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ήπιες τιμές.

Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αν και νεφώσεις θα εμφανίζονται πρόσκαιρα στον νομό. Ο μπάτης θα κάνει για ακόμα μία μέρα κουμάντο —με δυτικούς-νοτιοδυτικούς ανέμους μέτριας έντασης στα ανατολικά και νότια του νομού και πιο ασθενείς μεταβλητούς στον Σαρωνικό— ενώ το θερμόμετρο σε υψηλά επίπεδα θα δείξει από 15 έως 24°C.

Ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, καλός και αίθριος θα είναι ο καιρός και εκεί, με λίγες τοπικές και πρόσκαιρες νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι μεταβλητοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία σε άνοδο να κυμαίνεται από 15 έως 24°C.

Σάββατο: Υποχώρηση των πολύ θερμών μαζών, δυτικοί άνεμοι και ήλιος στα ανατολικά

Από το Σάββατο, το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει ελαφρώς: οι πολύ θερμές μάζες υποχωρούν, φέρνοντας μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ο καιρός θα είναι καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις, αλλά και πρωινές ομίχλες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν στα δυτικά, όπου δεν αποκλείονται μερικές ψιχάλες κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ αρκετές νεφώσεις περιμένουμε επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, την ώρα που στην υπόλοιπη χώρα ο ήλιος θα κυριαρχεί.

Στο πεδίο των ανέμων το δυτικό ρεύμα παραμένει κυρίαρχο: στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, αρχικά ενισχυμένοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κοπάζοντας σταδιακά όσο περνάει η μέρα —εκτός από τη Θάλασσα των Κυθήρων, όπου θα εξακολουθήσουν να πνέουν ενισχυμένοι. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα βουνά του ηπειρωτικού κορμού περιμένουμε ισχυρές ριπές.

Αν και διατηρείται η ζέστη για την εποχή, το θερμόμετρο θα βρεθεί σε μικρή πτώση: τις υψηλότερες τιμές θα δούμε στα πεδινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, της Ανατολικής Πελοποννήσου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 με 22°C, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσουμε τους 18 με 20°C. Όταν πέσει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά.

Η προοπτική για την Κυριακή και την αρχή της νέας εβδομάδας

Την Κυριακή ο καιρός θα διατηρήσει πάνω-κάτω το ίδιο μοτίβο, με περισσότερες νεφώσεις στα δυτικά, κάποιες βροχές και τοπικές ομίχλες, και περισσότερο ήλιο στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι για λίγο θα στραφούν σε βοριάδες, για να επιστρέψει ο γνωστός μας πλέον νοτιάς προς το βράδυ —και μάλιστα με διάθεση να ενισχυθεί σημαντικά από τη Δευτέρα! Όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες, αυτές θα τριγυρνούν γύρω από τα 20άρια.

Με απλά λόγια… στασιμότητα στην ατμόσφαιρα αλλά και στα ρούχα μας, αφού τα βαριά χειμερινά δεν θα φορεθούν άμεσα τουλάχιστον! Μπορεί οι πολύ ζεστές μέρες για την εποχή να πέρασαν, όμως η άνοιξη δεν λέει να εγκαταλείψει τον Νοέμβρη προς το παρόν… και μένει να δούμε για πόσο!

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