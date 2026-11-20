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Την ισχυρότερη επίδοση στην ιστορία της σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει ο όμιλος μέσα από τις παραχωρήσεις, τις κατασκευές και την ενέργεια. Οι οικονομικές επιδόσεις ξεπέρασαν ακόμη και εκείνες προηγούμενων περιόδων, όταν στο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της εταιρείας περιλαμβάνονταν και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το τρίτο τρίμηνο αναδείχθηκε παράλληλα στο δεύτερο ισχυρότερο ιστορικά σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, με τον όμιλο να εμφανίζει πλέον διαφορετική σύνθεση εσόδων και κερδών σε σχέση με το παρελθόν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας είχε καταγραφεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022, όταν τα EBITDA είχαν φθάσει τα 259 εκατ. ευρώ. Τότε, σημαντικό μέρος της επίδοσης προερχόταν από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές φυσικού αερίου, με τη θερμική ενέργεια να συνεισφέρει 163 εκατ. ευρώ και τις ΑΠΕ επιπλέον 37 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, η σημερινή κερδοφορία στηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε δραστηριότητες με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και περισσότερο προβλέψιμες ταμειακές ροές.

Δύο χρόνια νωρίτερα ο στόχος των 800 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίτευξη, ήδη από το 2026, του στόχου για λειτουργική κερδοφορία 800 εκατ. ευρώ, τον οποίο η διοίκηση είχε αρχικά τοποθετήσει χρονικά στο 2028.

Ο συγκεκριμένος στόχος είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2025 από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργο Περιστέρη.

Ωστόσο, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου δωδεκαμήνου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το προσαρμοσμένο EBITDA έχει ήδη υπερβεί τα 800 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τη συμβατική ενέργεια και τις συγγενείς εταιρείες σε αναλογική βάση.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει πλέον στο προσκήνιο τον επόμενο στόχο, που είναι η προσέγγιση λειτουργικής κερδοφορίας 1 δισ. ευρώ.

Παραχωρήσεις και έργα 8,5 δισ. ευρώ

Βασικός παράγοντας της αναπτυξιακής πορείας αποτελεί η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, το οποίο αποκτά αυξανόμενη βαρύτητα στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Οι προοπτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας συνδέονται με την έναρξη λειτουργίας νέων έργων και την ωρίμανση υφιστάμενων επενδύσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι της Κρήτης, το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και τα αρδευτικά έργα που υλοποιούνται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σημαντική αναμένεται να είναι και η περαιτέρω συνεισφορά της Εγνατίας Οδού, καθώς η παραχώρηση εισέρχεται σταδιακά σε πιο ώριμη φάση λειτουργίας.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών έργων ανέρχεται σε 8,5 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας σημαντικό αντικείμενο εργασιών για τα επόμενα χρόνια.

Το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με τη συμβασιοποίηση δύο οδικών έργων ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα, στους άξονες Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Για τα συγκεκριμένα έργα, στα οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, η υπογραφή των συμβάσεων τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ταμειακά διαθέσιμα και νέες επενδύσεις

Σε εταιρικό επίπεδο, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 161 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, έναντι 280 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Η μεταβολή συνδέεται κυρίως με την καταβολή μερίσματος, τις επενδύσεις σε συμμετοχές και την αύξηση των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας, λόγω της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων.

Με τα νέα έργα να εισέρχονται σταδιακά σε φάση λειτουργίας και το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση των οικονομικών μεγεθών της τα επόμενα χρόνια.

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