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Αλλαγή στην ηγεσία της Coffee Island φέρνει η αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά την προφυλάκισή του. Τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., που διαχειρίζεται την αλυσίδα καφέ, αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην ηγετική ομάδα της επιχείρησης από το 2010.

Η αλλαγή καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 19 Νοεμβρίου, ενώ είχε προηγηθεί η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 13 Νοεμβρίου και η συγκρότησή του σε σώμα στις 16 Νοεμβρίου.

Στη διοικητική σύνθεση παραμένουν η Βασιλική Λιόλιου, αδελφή του ιδρυτή της αλυσίδας, στη θέση της αντιπροέδρου, καθώς και ο Παναγιώτης Λιόλιος, γιος του Βαγγέλη Λιόλιου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη νέα κατανομή αρμοδιοτήτων, την εταιρεία μπορούν να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν μεμονωμένα τόσο ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος όσο και ο Παναγιώτης Λιόλιος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2032.

Πάντως, από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτει μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, καθώς οι αλλαγές περιορίζονται στη διοίκηση και την εκπροσώπησή της.

Ποιος αναλαμβάνει το τιμόνι

Ο νέος επικεφαλής της Coffee Island διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του καφέ και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων. Έχει διατελέσει πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού Specialty Coffee Association και του Coffee Science Foundation, ενώ είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Franchise.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία συνεχίζει την επέκτασή της στο εξωτερικό, αλλά αντιμετωπίζει πιέσεις στην κερδοφορία της.

Αύξηση τζίρου 13,1%, υποχώρηση κερδών

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, ο κύκλος εργασιών της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ διαμορφώθηκε στα 40,45 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,12% σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο, παρά την ενίσχυση των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 28,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 28,5%. Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και την επιλογή της εταιρείας να απορροφήσει μέρος του αυξημένου κόστους.

Παράλληλα, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 2,77 εκατ. ευρώ, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, στους αυτοματισμούς και στον ποιοτικό έλεγχο.

Στο μεταξύ αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η Coffee Island ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στο Αμάν της Ιορδανίας, πραγματοποιώντας ένα ακόμη βήμα στην επέκτασή της στη Μέση Ανατολή. Η νέα παρουσία στην αγορά της Ιορδανίας εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο διεθνούς ανάπτυξης της ελληνικής αλυσίδας, η οποία συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυό της εκτός συνόρων.

Η Coffee Island έχει πλέον παρουσία σε 16 χώρες, ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιείται σε 92 πόλεις. Συνολικά, η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ τροφοδοτεί 560 επιχειρήσεις, με τη δραστηριότητά της να υποστηρίζει περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας, άμεσα και έμμεσα.

Η περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού, η ανάπτυξη συνεργασιών στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας (HORECA) και η ενίσχυση της παρουσίας στο οργανωμένο λιανεμπόριο αποτελούν βασικούς άξονες της επιχειρηματικής στρατηγικής. Παράλληλα, ζητούμενο για τη νέα διοίκηση παραμένει η βελτίωση της κερδοφορίας, μετά τις πιέσεις που δέχθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.

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