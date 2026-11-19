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Στα 111 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, ανήλθε το τίμημα για τον πίνακα «Ο Αρλεκίνος» του Πολ Σεζάν σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, κατακτώντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ για έργο του καλλιτέχνη.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s, στο πλαίσιο μιας ειδικής βραδιάς αφιερωμένης στη συλλογή Μπλακιέ-Αριέτα. Η καθαρή τιμή κατακύρωσης διαμορφώθηκε στα 99 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το έργο του Γάλλου μετα-ιμπρεσιονιστή ένα από τα ακριβότερα που έχουν διατεθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Η ιστορία του πίνακα και η οικογενειακή έμπνευση

Το πολύχρωμο έργο (Arlequin), που φιλοτεχνήθηκε την περίοδο 1888–1890, απεικονίζει έναν νεαρό άνδρα με στολή σε κόκκινο και μαύρο χρώμα με μοτίβο ρόμβων. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, πρόκειται για έναν από τους μόλις τέσσερις πίνακες του Σεζάν με θέμα τον αρλεκίνο και τον μοναδικό της συγκεκριμένης σειράς που ανήκε σε ιδιωτική συλλογή.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η σειρά συγκαταλέγεται στα πρώτα έργα για τα οποία πόζαρε ο γιος του ζωγράφου, Πολ. Η θεματολογία αντλεί έμπνευση από τις καρναβαλικές παρελάσεις της Αποκριάς (Mardi Gras), οι οποίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες κατά τα παιδικά χρόνια του καλλιτέχνη στο Αιξ-αν-Προβάνς.

Η πορεία του έργου στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις

Πριν επανεμφανιστεί στο κοινό το περασμένο δίμηνο ενόψει της δημοπρασίας, «Ο Αρλεκίνος» είχε συμπεριληφθεί σε ορισμένες από τις σημαντικότερες εκθέσεις έργων του Σεζάν:

Στο Φθινοπωρινό Σαλόνι (Salon d’Automne) στο Παρίσι, το 1907.

Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη, το 1929.

Στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο, το 1952.

Στην Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο, το 1954.

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