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Την παράσταση «Τι είδε ο Μπάτλερ;» του Joe Orton, σε σκηνοθεσία του Μάκη Παπαδημητρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές στο στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2027.

Μια ψυχιατρική κλινική. Ένας γιατρός που «ξέρει» καλύτερα. Μια κοινωνία που «ξέρει» πάντα ποιος είναι φυσιολογικός και ποιος όχι. Και μια πραγματικότητα που μέσα σε λίγα λεπτά διαλύει κάθε βεβαιότητα.

Στο «Τι είδε ο Μπάτλερ;», ο Joe Orton εξαπολύει μια ανελέητη φάρσα απέναντι στην εξουσία, την κοινωνική υποκρισία και την τυφλή πίστη στην επιστημονική αυθεντία. Πίσω από καταιγισμό παρεξηγήσεων, μεταμφιέσεων και ανατροπών, ξεπροβάλλει ένας κόσμος όπου η βία μπορεί να βαφτίζεται θεραπεία, η αυθαιρεσία επιστήμη και η καταπίεση κοινή λογική.

Οι γιατροί διαγιγνώσκουν πριν ακούσουν, οι θεσμοί επιβάλλουν πριν καταλάβουν και οι χαρακτήρες εγκλωβίζονται σε έναν μηχανισμό που παράγει ασταμάτητα νέες «αλήθειες» για το σώμα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ηθική και την ψυχική υγεία. Όσο περισσότερο επιχειρείται να αποκατασταθεί η τάξη, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται το παράλογο πάνω στο οποίο αυτή στηρίζεται.

Με όπλο ένα χιούμορ ακραίο, αναρχικό και συχνά βίαιο, ο Orton μετατρέπει τη φάρσα σε κοινωνική επίθεση. Δεν γελά μόνο με τους ανθρώπους, αλλά με τους μηχανισμούς που τους ταξινομούν, τους ελέγχουν και αποφασίζουν για λογαριασμό τους τι είναι αλήθεια και τι παραφροσύνη.

Το «Τι είδε ο Μπάτλερ;» είναι μια κωμωδία όπου κανείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δηλώνει, καμία αυθεντία δεν είναι τόσο ακλόνητη όσο φαίνεται και η ίδια η «κανονικότητα» καταλήγει να είναι ίσως η πιο παράλογη σύμβαση απ’ όλες.

Περίληψη έργου: Ο ψυχίατρος δρ Πρέντις προσπαθεί να αποπλανήσει μια νεαρή υποψήφια γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για την πρόσληψή της. Η ξαφνική εμφάνιση της γυναίκας του τον αναγκάζει να κρύψει τόσο την κοπέλα όσο και τις

προθέσεις του, εγκαινιάζοντας μια αλυσίδα από ψέματα, αλλαγές ταυτότητας, γδύσιμο, μεταμφιέσεις και ολοένα πιο απίθανες «διαγνώσεις».

Σύντομα στην κλινική καταφθάνουν ένας νεαρός υπάλληλος ξενοδοχείου, ένας αστυνομικός και ο δρ Ρανς, κυβερνητικός επιθεωρητής ψυχιατρικών ιδρυμάτων, ο οποίος αντιμετωπίζει κάθε νέο παραλογισμό ως αδιάσειστη επιστημονική απόδειξη των θεωριών του. Όσο οι χαρακτήρες προσπαθούν να καλύψουν όσα έχουν συμβεί, τόσο βαθύτερα βυθίζονται σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αυτός που φαίνεται, οι γιατροί μοιάζουν περισσότερο παράφρονες από τους ασθενείς και κάθε προσπάθεια επιβολής της τάξης γεννά ακόμη μεγαλύτερο χάος.

Μέσα από αποκαλύψεις για απιστίες, σεξουαλική βία, συγγένειες που αγνοούνταν και συναντήσεις που αποδεικνύονται πολύ πιο αιμομικτικές απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, η φάρσα οδηγείται σε μια τελική, θριαμβευτικά παράλογη αναγνώριση.

Και όταν όλα μοιάζουν επιτέλους να έχουν εξηγηθεί, εμφανίζεται το… χαμένο κομμάτι ενός αγάλματος του Ουίνστον Τσώρτσιλ…

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου

Μετάφραση – Διασκευή: Γιάννος Περλέγκας – Μάκης Παπαδημητρίου

Κίνηση – Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεσίλ Μικρούτσικου

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Γραφιστικά: Δημήτρης Παγγές

Παίζουν (με εντελώς τυχαία σειρά): Γιάννος Περλέγκας, Βίκυ Παπαδοπούλου, Μάκης Παπαδημητρίου, Χρήστος Μαλάκης, Ειρήνη Λαφαζάνη και Στέργιος Μικρούτσικος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Τζένη Καρέζη (Ακαδημίας 3, Αθήνα | Τ: 210 3636144)

Από Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2027

Ημέρες παραστάσεων: Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 18:30

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 14

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση online εδώ

Στο ταμείο του θεάτρου

Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη Α’: 23€ | Ζώνη Β’: 18€ – 20€ | Ζώνη Γ’: 15€ – 17€

Ζώνη Δ’-θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 12€

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