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Με επίκεντρο την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογικής καινοτομίας και της περιφερειακής συνδεσιμότητας και χωρίς την παραμικρή αναφορά στους δύο μεγάλους πολέμους, υιοθετήθηκε η Διακήρυξη των ηγετών της Συνόδου Κορυφής της APEC (Ασία-Ειρηνικός).

Σε αντίθεση με όσα ειπώθηκαν στην τριμερή Σι, Τραμπ και Πούτιν, στο επίκεντρο των συζητήσεων του συνεδρίου βρέθηκαν η προοπτική δημιουργίας Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου Ασίας-Ειρηνικού (FTAAP), η ψηφιακή οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως μοχλού παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης.

To start off a historic day, the first trilateral leaders meeting between Russia, China, and the U.S., with U.S. President Donald J. Trump, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin in attendance, has now begun.



The three leaders are expected to discuss… pic.twitter.com/nhEtaDnKo1 — OSINTdefender (@sentdefender) November 19, 2026

Ωστόσο, πίσω από τις διακηρύξεις περί συνεργασίας παραμένουν άλυτα τα μεγάλα ζητήματα της διεθνούς οικονομίας: ο εμπορικός και τεχνολογικός ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας, οι δασμοί, οι περιορισμοί στις εξαγωγές κρίσιμων τεχνολογιών και οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις.

Οι βασικές αρχές της Διακήρυξης

Από τις επίσημες ανακοινώσεις και τις δηλώσεις της κινεζικής προεδρίας προκύπτουν τέσσερις βασικοί πυλώνες:

Α. Κοινή πορεία και αλληλεγγύη

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομιών της Ασίας-Ειρηνικού.

Αντιμετώπιση κοινών οικονομικών και διεθνών προκλήσεων.

Ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας και κοινών συμφερόντων.

Β. Ανοικτή οικονομία και εμπορική συνεργασία

Προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης.

Ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο και επενδύσεις.

Μείωση εμποδίων στις εμπορικές και επενδυτικές συναλλαγές.

Προώθηση της ιδέας μιας Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου Ασίας-Ειρηνικού (FTAAP).



Γ. Καινοτομία και τεχνολογία

Ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Ενίσχυση της συνεργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ασφαλής διασυνοριακή διακίνηση δεδομένων.

Εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας και των παραγωγικών δομών.

Δ. Συμπεριληπτική και βιώσιμη ανάπτυξη

Ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Πράσινη οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και απασχόλησης.

Ενίσχυση της οικονομικής συμμετοχής των γυναικών και των νέων.

Τι είπαν στην τριμερή Τραμπ-Σι-Πούτιν

Η ιστορική τριμερής συνάντηση των Τραμπ, Πούτιν και Σι διήρκησε περίπου 1,5 ώρα, με αρκετά ενδιαφέροντα σημεία, αλλά χωρίς να βγει κάτι ουσιαστικό πέρα από τις προειδοποιήσεις του οικοδεσπότη Σι για τα πυρηνικά.

Τι είπε ο Σι

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι οι τρεις χώρες, ως μεγάλες δυνάμεις και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στη διεθνή κοινότητα.

Τόνισε ότι η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας και την προώθηση της ανθρώπινης προόδου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης των μεγάλων δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι όταν οι ισχυρές χώρες διατηρούν ειρηνικές σχέσεις, ο κόσμος είναι ασφαλέστερος, ενώ όταν συγκρούονται, επικρατεί αστάθεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πυρηνικό κίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ενός πυρηνικού πολέμου. Χαρακτήρισε τα πυρηνικά όπλα απειλή για την ανθρωπότητα και ζήτησε σεβασμό της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων και διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας.

Τι είπε ο Πούτιν

Ο Πούτιν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι τρεις χώρες στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η Ρωσία, η Κίνα και οι ΗΠΑ, ως νικήτριες δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν κοινή ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς τάξης και την ενίσχυση του συστήματος διεθνούς δικαίου.

💬 President #Putin at the #RussiaChinaUSA talks:



🇷🇺🇨🇳🇺🇸 I am convinced that Russia, China & the US, the peoples of all three countries, can make a significant contribution to global security & stability if we cooperate constructively as partners.https://t.co/IfBKfYo2Px pic.twitter.com/IvIPum4KM3 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 19, 2026

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στα κοινά συμφέροντα των τριών χωρών απέναντι στις σύγχρονες απειλές, όπως η διεθνής τρομοκρατία και το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε η αναφορά του στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι τρεις χώρες έχουν «πολλά κοινά συμφέροντα» στην επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης. Ανέφερε μάλιστα ότι είχε ήδη συζητήσει το ζήτημα τόσο με τον Σι Τζινπίνγκ όσο και με τον Ντόναλντ Τραμπ στις διμερείς επαφές τους.

Κατά τον Πούτιν, η συνεργασία Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας και στην αντιμετώπιση περιφερειακών συγκρούσεων.

Τι είπε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση ιστορική, επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες τριών από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου έχουν πολλά σημαντικά ζητήματα να συζητήσουν. Υπογράμμισε ότι έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να διατηρούν ανοικτό, εποικοδομητικό και αμοιβαία σεβαστό διάλογο για θέματα που επηρεάζουν όχι μόνο τους λαούς τους, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

US President Donald Trump says that he, Xi Jinping, and Vladimir Putin are "really making history" by holding trilateral talks in China today.



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Ο Τραμπ άσκησε κριτική στην πρακτική προηγούμενων ηγετών να αποφεύγουν την επικοινωνία με χώρες με τις οποίες είχαν διαφωνίες, υποστηρίζοντας ότι κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί όταν οι πλευρές αρνούνται να συζητήσουν.

Παράλληλα, ανέδειξε τον πυρηνικό αφοπλισμό ως βασικό αντικείμενο της συνάντησης, σημειώνοντας ότι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα βρίσκονται σε μοναδική θέση για να συζητήσουν τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων και τον περιορισμό του κινδύνου χρήσης τους. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αποτροπής της διάδοσης πυρηνικών όπλων, με ειδική μνεία στο Ιράν.

Στην ατζέντα του περιέλαβε ακόμη τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη αναζήτησης λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς να προκύψει κάτι ουσιαστικό.

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