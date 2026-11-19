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Ο ακροδεξιός πολυδισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ αναγνώρισε χθες, Τετάρτη (18/11), πως «αισθάνεται πολύ ανόητος» που δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για να χρηματοδοτήσει τις εκστρατείες ρεπουμπλικάνων υποψήφιων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες σάρωσαν οι δημοκρατικοί.

«Αισθάνομαι πολύ ανόητος που ξόδεψα τόσα χρήματα κι είδα τόσο λίγα αποτελέσματα, ή ίσως τα πράγματα να ήταν ακόμα χειρότερα» χωρίς την υποστήριξη αυτή, εξομολογήθηκε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης DealBook, που οργάνωσε στη Νέα Υόρκη η New York Times.

ELON MUSK REFLECTS ON $445 MILLION GOP MIDTERM SPENDING: “I FEEL PRETTY FOOLISH” Elon Musk says he feels “pretty foolish” about spending hundreds of millions backing Republicans in the 2026 midterms without seeing much return, while acknowledging the outcome might have been worse without his support. He says he devoted little personal attention to the effort because he was focused on SpaceX and Tesla. Musk’s America PAC spent at least $445 million backing Republicans, including $47 million against James Talarico in Texas. https://t.co/W1gsSLIdKH @ElonMusk @SpaceX @SpaceXSI @Tesla @x @xAI @Starlink @neuralink @Skydance @CNN #elon #ElonMuskNews #spacex #tesla #flyingcar #Skydance #CNN #winning — Sergeant News Network 🇺🇲 (@sgtnewsnetwork) November 19, 2026

Ο Μασκ μίλησε μέσω βιντεοσύνδεσης από την Κίνα, όπου συνοδεύει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα κίνητρά μου ήταν απλά», το ζήτημα ήταν το ρεπουμπλικανικό κόμμα να έχει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γερουσίας και του Λευκού Οίκου, αν και δεν θα ήθελε να δει κανένα από τα δυο κόμματα να έχει «υπερπλειοψηφία», εξήγησε.

Το αποτέλεσμα των εκλογών «δείχνει σίγουρα ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση χρημάτων (…) Μπορεί να ρίξεις πολλά χρήματα σε μια προεκλογική διαδικασία και να έχεις συγκριτικά ήσσον αποτέλεσμα».

«Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα ξόδευα λιγότερα», είπε, θα αφιέρωνε λιγότερο «προσωπικό χρόνο» στις εκλογές, διότι είναι «επικεντρωμένος στις (εταιρείες του) SpaceX, Tesla…»

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ο ίδιος, «κάποιοι» συνεχίζουν να «γκρινιάζουν» για τα ποσά που έριξε στις εκλογές.

Δαπάνησε ιδίως πάνω από 220 εκατ. δολάρια για να στηρίξει τον πρώην γενικό εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον στην προσπάθειά του να εκλεγεί στη Γερουσία — αλλά είναι ο 37χρονος δημοκρατικός υποψήφιος Τζέιμς Ταλαρίκο, συγκριτικά νέος στην πολιτική, αυτός που θα καταλάβει την έδρα.

Η έδρα εταιρειών του Ίλον Μασκ, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX και Tesla, βρίσκεται στο Όστιν (Τέξας) και οικοδόμησαν ή οικοδομούν γιγαντιαίες μονάδες παραγωγής στην πολιτεία (οχήματα, μικροτσίπ…).

Ερωτηθείς αν είναι ανήσυχος όσον αφορά τη μελλοντική δημοκρατική κυβερνήτρια του Τέξας, την Τζίνα Χινοχόσα, που θα διαδεχθεί τον Ιανουάριο τον ρεπουμπλικάνο Γκρεγκ Άμποτ, ο Μασκ είπε πως αναμένει ότι θα είναι «αρκετά μετριοπαθής»: «δεν νομίζω πως θα είναι κυβερνήτρια της άκρας αριστεράς», «με βάση όσα έχω ακούσει γι’ αυτή, νομίζω πως τα πράγματα θα πάνε καλά στο Τέξας με την Τζίνα κυβερνήτρια».

«Ο Ζελένσκι ψεύδεται για τους περιορισμούς στο Starshield»

Παράλληλα, ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε χθες τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ψεύδεται» όταν καταγγέλλει νέα «επιβράδυνση» στην Ουκρανία του στρατιωτικού συστήματος τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρων Starshield.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως ο στρατός του «διαπιστώνει μεγάλες διαταραχές στη λειτουργία του Starshield» στην Ουκρανία, εξηγώντας πως πρόκειται για «συστηματικούς περιορισμούς ταχύτητας». Το δίκτυο δορυφόρων αξιοποιούν ιδίως ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

«Αυτό είναι ψευδές», αντέτεινε ο Ίλον Μασκ ερωτηθείς σχετικά στη εκδήλωση που οργάνωσε η New York Times.

Ο ουκρανός πρόεδρος «ψεύδεται» όταν μιλά για περιορισμούς στο Starshield, επέμεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

«Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι πως ο Ζελένσκι απαιτεί, στην πραγματικότητα, να χρησιμοποιεί εμπορικούς δορυφόρους (του δικτύου) Starlink για στρατιωτικές επιχειρήσεις, κι αρνούμαστε να το κάνουμε αυτό (…) από την αρχή του πολέμου. Τελεία», επέμεινε.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τα τερματικά του συστήματος Starshield της SpaceX, της στρατιωτικής εκδοχής του πολιτικού συστήματος Starlink, το τρέχον διάστημα σταματούν να εκπέμπουν αν ξεπεραστεί η ταχύτητα των 160 χιλιομέτρων ανά ώρα, κάτι που κατ’ αυτό είχε ήδη παρατηρηθεί τον Οκτώβριο.

Κατά τον Ζελένσκι, αυτό καθιστά αδύνατη τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων αναχαίτισης των ρωσικών drones εφόρμησης, ιδίως αυτών που είναι αεριωθούμενα και χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε επιδρομές κυρίως στο Κίεβο.

Ο Ίλον Μασκ επανέλαβε χθες ότι το Starshield ελέγχεται από το αμερικανικό Πεντάγωνο κι όχι από τον ίδιο.

Ήδη, ο αμερικανός επιχειρηματίας και ο ουκρανός πρόεδρος είχαν ανταλλάξει βαριά λόγια τον Οκτώβριο, όταν ο δεύτερος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως επέβαλε τους περιορισμούς για τους οποίους μιλούσε.

Ο Λευκός Οίκος και ο Μασκ είχαν αποποιηθεί κάθε ευθύνη. Οι περιορισμοί φέρονται κατόπιν να τερματίστηκαν κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

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