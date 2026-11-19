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Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας καταγράφει η Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία επιταχύνει την επέκτασή της στην αγορά λιανικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ανάπτυξη νέων καταστημάτων. Η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου με ορίζοντα το 2030, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο εννεάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 181,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τα 167,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 12,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,1%.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έφτασαν τα 21,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 12,8%, ενώ τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 9,6%, στα 67,7 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαδραματίζει το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 25,5%. Η διεύρυνση της διαθέσιμης προϊοντικής γκάμας, που πλέον ξεπερνά τους 65.000 κωδικούς, δημιουργεί νέες δυνατότητες προσέγγισης καταναλωτών και ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στο ψηφιακό λιανεμπόριο.

Θετική ήταν και η εικόνα στο δίκτυο φυσικών καταστημάτων, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,5%. Η αύξηση του αριθμού συναλλαγών κατά 2,3%, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της μέσης αξίας αγοράς κατά 5,1%, συνέβαλε στη συνολική βελτίωση των επιδόσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάκαμψη των πωλήσεων προς επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συναλλαγές Tax Free σημείωσαν αύξηση 9%, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 10,8% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Στο επενδυτικό πεδίο, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στο City Link, με νέο κατάστημα στην οδό Βουκουρεστίου, ενώ έχει εξασφαλίσει και τρίτο εμπορικό σημείο στο Riviera Galleria του Ελληνικού. Παράλληλα, αναπτύσσει το νέο εμπορικό concept attica Beauty, με το πρώτο κατάστημα να λειτουργεί στο The Mall Athens.

Οι επενδύσεις επεκτείνονται και στις υποδομές, με τη μετάβαση σε νέο μοντέλο διαχείρισης logistics μέσω εξωτερικού συνεργάτη, την εγκατάσταση σύγχρονων ταμειακών συστημάτων και την αναβάθμιση των ψηφιακών εφαρμογών εξυπηρέτησης πελατών.

Η στρατηγική για την περίοδο 2026–2030 στηρίζεται στον συνδυασμό φυσικών και ηλεκτρονικών πωλήσεων, με στόχο την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για επώνυμα προϊόντα και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων.

Για την Αττικά Πολυκαταστήματα, το επόμενο επιχειρηματικό στοίχημα είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και η μετατροπή των επενδύσεων σε υψηλότερη και διατηρήσιμη κερδοφορία.

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