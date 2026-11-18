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Η βιωσιμότητα κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ατζέντα των ελληνικών επιχειρήσεων, ωστόσο η απόσταση ανάμεσα στις προθέσεις και την πραγματική υλοποίηση παραμένει σημαντική. Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πράσινες επενδύσεις, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια, ελλείψεις στον σχεδιασμό και περιορισμένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Αυτή είναι η βασική εικόνα που προκύπτει από την έρευνα «C-suite Sustainability Survey 2026» της Deloitte Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή περισσότερων από 65 ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων.

Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι ότι, ενώ το 63% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις στη βιωσιμότητα μέσα στον επόμενο χρόνο, μόλις το 16% διαθέτει ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο εφαρμογής.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει μια σημαντική αδυναμία: η βιωσιμότητα έχει αναγνωριστεί ως επιχειρηματική προτεραιότητα, χωρίς όμως να έχει ενσωματωθεί στον ίδιο βαθμό στον οικονομικό προγραμματισμό.

Το κόστος φρενάρει τις επενδύσεις

Σύμφωνα με την έρευνα, το 57% των ελληνικών επιχειρήσεων αναγνωρίζει τους οικονομικούς περιορισμούς ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υλοποίηση δράσεων βιωσιμότητας. Το αντίστοιχο ποσοστό διεθνώς περιορίζεται στο 16%.

Την ίδια στιγμή, μόλις το 13% δηλώνει ότι οι επιχορηγήσεις, τα χρηματοδοτικά κίνητρα και οι ευνοϊκοί όροι δανεισμού επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό ανάμεσα στις διαθέσιμες δυνατότητες πράσινης χρηματοδότησης και στην αξιοποίησή τους από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις στρέφονται στη βιωσιμότητα είναι επίσης αποκαλυπτικοί. Το 58% αναφέρει την εταιρική φήμη και τις αξίες, το 56% τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και το 44% την ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Υποτιμούν τον κλιματικό κίνδυνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορετική αντίληψη των ελληνικών επιχειρήσεων για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε σύγκριση με τη διεθνή αγορά.

Μόλις το 29% αναμένει σημαντικές ή πολύ σημαντικές επιπτώσεις μέσα στην επόμενη τριετία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως φθάνει στο 63%.

Ωστόσο, οι πιέσεις είναι ήδη αισθητές. Το 77% αναγνωρίζει τις τιμές ενέργειας ως βασικό παράγοντα κινδύνου, το 53% επισημαίνει τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και το 47% τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παρά τα δεδομένα αυτά, μόνο το 26% έχει ενσωματώσει πλήρως τους κινδύνους βιωσιμότητας στη συνολική διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου.

Ακόμη πιο περιορισμένο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Στην Ελλάδα φθάνει μόλις στο 6%, έναντι 18% διεθνώς.

Ψηφιακό έλλειμμα και τεχνητή νοημοσύνη

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά την τεχνολογική ετοιμότητα. Παρότι το 58% των στελεχών τοποθετεί την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή των προτεραιοτήτων για την επόμενη τριετία, η πραγματική αξιοποίησή τους παραμένει περιορισμένη.

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, ποσοστό 47%, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν χειροκίνητες διαδικασίες καταγραφής δεδομένων ή δεν διαθέτουν επίσημα ψηφιακά εργαλεία.

Μόλις το 3% έχει ενσωματώσει σε μεγάλη κλίμακα εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένης ανάλυσης.

Η υστέρηση αυτή επηρεάζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, να αξιολογούν τις επενδύσεις και να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις διαφάνειας.

Τα οφέλη και το επόμενο βήμα

Παρά τις δυσκολίες, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν συγκεκριμένα οφέλη από τη βιωσιμότητα. Το 62% αναφέρει βελτίωση της εταιρικής φήμης, το 34% μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και το 30% καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Ωστόσο, μόλις το 11% συνδέει τις σχετικές δράσεις με αύξηση εσόδων ή είσοδο σε νέες αγορές.

Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Sustainability Leader της Deloitte Ελλάδος, το ζητούμενο είναι η μετατροπή των προθέσεων σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, με προϋπολογισμούς, μετρήσιμους στόχους και σαφή διοικητική ευθύνη.

Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα ως οικονομική αναγκαιότητα. Το επόμενο και δυσκολότερο βήμα είναι να τη μετατρέψει από γενική στρατηγική επιδίωξη σε επένδυση με πραγματικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

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