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Μια κατάσταση που παραπέμπει περισσότερο σε διοικητικό αδιέξοδο παρά σε οργανωμένο σύστημα καταβολής κοινοτικών ενισχύσεων έχει διαμορφωθεί στον αγροτικό τομέα. Οι συνεχείς παρατάσεις για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στις προθεσμίες και οι εκκρεμότητες που συσσωρεύονται έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για χιλιάδες παραγωγούς. Και το χειρότερο είναι ότι, όσο πλησιάζει το τέλος του χρόνου, γίνεται ολοένα πιο ορατός ο κίνδυνος να μείνουν αγρότες απλήρωτοι ή να μεταφερθεί η καταβολή των ενισχύσεών τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο γραφειοκρατικό. Αφορά την πραγματική οικονομία της υπαίθρου, καθώς οι αγροτικές επιδοτήσεις αποτελούν σημαντική πηγή ρευστότητας για χιλιάδες εκμεταλλεύσεις που προσπαθούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στα εργατικά, στα καύσιμα και στις υπόλοιπες καλλιεργητικές δαπάνες.

Η εικόνα των τελευταίων ημερών είναι αποκαλυπτική. Αρχικά, η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις είχε οριστεί στις 10 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις 17 Νοεμβρίου και τελικά, με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ στις 15 Νοεμβρίου, παρατάθηκε έως τις 30 Νοεμβρίου.

Μόνο που η τελευταία παράταση συνοδεύεται από διαφορετικές προθεσμίες, ανάλογα με την ενίσχυση και τον χρόνο πληρωμής.

Για να συμπεριληφθούν οι παραγωγοί στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου, οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 19 Νοεμβρίου. Παράλληλα, προβλέφθηκαν ειδικές ημερομηνίες για τη βιολογική γεωργία, τις αυτόχθονες φυλές, το ζωικό κεφάλαιο και το Κομφούζιο, ενώ στις 16 Νοεμβρίου η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε πρόσθετη διευκόλυνση για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο φάκελος τεκμηρίωσης μπορεί να ολοκληρωθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύπλοκο πλέγμα ημερομηνιών και υποχρεώσεων, μέσα στο οποίο οι αγρότες καλούνται να κινηθούν χωρίς περιθώρια λαθών.

Εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται και στην πορεία των δηλώσεων. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία των προηγούμενων ημερών, λιγότερες από 350.000 αιτήσεις είχαν οριστικοποιηθεί, ενώ περίπου 260.000 παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Πρόκειται για αριθμούς που εξηγούν γιατί οι παρατάσεις διαδέχονται η μία την άλλη και γιατί η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου.

Η ΑΑΔΕ επιχείρησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση θεσπίζοντας διαδικασία απλουστευμένης υποβολής, η οποία επιτρέπει σε ορισμένους παραγωγούς να αξιοποιήσουν προσυμπληρωμένα στοιχεία της περσινής τους αίτησης.

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η λύση συνοδεύεται από πρόσθετες υποχρεώσεις. Οι παραγωγοί που θα αξιοποιήσουν την απλουστευμένη διαδικασία οφείλουν να υποβάλουν πλήρη τροποποιητική αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου. Διαφορετικά, κινδυνεύουν όχι μόνο να μη λάβουν περαιτέρω ενίσχυση, αλλά και να τους ζητηθεί η επιστροφή ποσών που έχουν ήδη εισπράξει.

Ορατός ο κίνδυνος να μείνουν απλήρωτοι

Η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών δεν μεταβάλλεται. Η προκαταβολή προγραμματίζεται για τις 30 Νοεμβρίου και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 19 Νοεμβρίου προβλέπεται να εξεταστούν για τις πληρωμές του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν αναιρούν την ανησυχία για το κατά πόσο θα ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενοι έλεγχοι και θα αντιμετωπιστούν όλες οι εκκρεμότητες.

Ο κίνδυνος δεν αφορά απαραίτητα μια γενικευμένη αναστολή των πληρωμών, αλλά το ενδεχόμενο σημαντικός αριθμός παραγωγών να μη συμπεριληφθεί στις προγραμματισμένες καταβολές εξαιτίας ελλιπών δηλώσεων, διορθώσεων ή προβλημάτων διασταύρωσης στοιχείων.

Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε νέα οικονομική πίεση σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν ήδη εξαντλήσει σημαντικό μέρος της ρευστότητάς τους.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό

Το πλέον προβληματικό στοιχείο είναι ότι οι παραγωγοί βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με τις συνέπειες ενός συστήματος που δεν καταφέρνει να λειτουργήσει με σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Η ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους και διαφάνεια στις κοινοτικές ενισχύσεις είναι αυτονόητη, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί στη διαχείρισή τους. Όμως η αποκατάσταση της αξιοπιστίας δεν μπορεί να στηρίζεται σε συνεχείς αλλαγές κανόνων και προθεσμιών.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το σύστημα θα μπορέσει να ολοκληρώσει εγκαίρως τις διαδικασίες, χωρίς να μεταφέρει στους παραγωγούς το κόστος των διοικητικών δυσλειτουργιών.

Γιατί, τελικά, οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν είναι μια απλή λογιστική εγγραφή. Είναι χρήματα που συνδέονται με τη συνέχιση της παραγωγής, τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και την οικονομική δραστηριότητα ολόκληρων αγροτικών περιοχών.

Και όσο οι παρατάσεις συνεχίζονται, τόσο μεγαλώνει η ανησυχία ότι για ορισμένους αγρότες η χρονιά μπορεί να τελειώσει χωρίς να έχουν εισπράξει τις ενισχύσεις που περιμένουν.

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