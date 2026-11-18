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Ένα σπουδαίο επίτευγμα της σύγχρονης ιατρικής και μια έμπρακτη απόδειξη της ανεκτίμητης αξίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Μια εξαιρετικά πολύπλοκη και σπάνια χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε συνολικά 15 ώρες, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χαρίζοντας ξανά ζωή και ελπίδα σε ένα 11χρονο κορίτσι. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας των επαγγελματιών των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

Η περιπέτεια της υγείας της 11χρονης ασθενούς ξεκίνησε στην Κρήτη, όπου έγινε η αρχική διάγνωση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οι ιατροί διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός εκτεταμένου όγκου στον αριστερό νεφρό, ο οποίος είχε επεκταθεί μέσω της κάτω κοίλης φλέβας φτάνοντας μέχρι την καρδιά.

Αντιλαμβανόμενο την κρισιμότητα της κατάστασης, το δίκτυο του ΕΣΥ λειτούργησε με υποδειγματικά αντανακλαστικά. Το παιδί παραπέμφθηκε άμεσα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Η παρουσία του όγκου εντός των καρδιακών κοιλοτήτων συνιστούσε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της μικρής, καθώς οποιαδήποτε αποκόλληση τμήματός του θα μπορούσε να προκαλέσει μοιραία απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας.

Για την αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά σπάνιου ιατρικού περιστατικού απαιτήθηκε ένας πρωτοφανής επιχειρησιακός σχεδιασμός και ο απόλυτος συντονισμός δεκάδων επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων.

Το ΕΣΥ απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να λειτουργεί ως ένας ενιαίος ιατρικός οργανισμός, ενώνοντας τις δυνάμεις τριών κορυφαίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της πρωτεύουσας: του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό».

Αξίζει να τονισθεί ότι η διεπιστημονική αυτή σύμπραξη αποτέλεσε το «κλειδί» για την ασφαλή έκβαση ενός χειρουργείου που απαιτούσε χειρισμούς ακρίβειας χιλιοστού.

Τα τρία κρίσιμα στάδια της μαραθώνιας επέμβασης

Η χειρουργική αντιμετώπιση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με μεθοδικότητα σε τρία διαδοχικά στάδια μέσα στις σύγχρονες υποδομές του «Αγία Σοφία»:

Εμβολισμός της νεφρικής αρτηρίας : Στο πρώτο στάδιο, το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» προχώρησε στον εμβολισμό της αρτηρίας που τροφοδοτούσε τον πάσχοντα νεφρό, μειώνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας.

: Στο πρώτο στάδιο, το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» προχώρησε στον εμβολισμό της αρτηρίας που τροφοδοτούσε τον πάσχοντα νεφρό, μειώνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας. Αφαίρεση του όγκου από την κοιλιακή χώρα : Στη συνέχεια, η Παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» σε στενή συνεργασία με την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού» ανέλαβαν τον δύσκολο καθαρισμό της κοιλιακής περιοχής.

: Στη συνέχεια, η Παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» σε στενή συνεργασία με την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού» ανέλαβαν τον δύσκολο καθαρισμό της κοιλιακής περιοχής. Καρδιοχειρουργική παρέμβαση με εξωσωματική κυκλοφορία: Στο τελικό και πιο κρίσιμο στάδιο, η Παιδοκαρδιοχειρουργική ομάδα του «Αγία Σοφία», με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, αφαίρεσε με ασφάλεια το τμήμα του όγκου που είχε εισχωρήσει έως την καρδιά.

Η καθοριστική συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

Πέρα από τις χειρουργικές ομάδες, η επιτυχία αυτής της 15ωρης προσπάθειας στηρίχθηκε στην αφοσίωση όλου του προσωπικού του δημόσιου συστήματος. Η εξειδικευμένη αναισθησιολογική ομάδα, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι τεχνικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας και το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο εργάστηκαν αδιάκοπα σε απόλυτη αρμονία. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζομένους, αναγνωρίζοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης τους.

Η ομαλή ανάρρωση και το ισχυρό μήνυμα για τη δημόσια υγεία

Σήμερα, η 11χρονη νοσηλεύεται στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», παρουσιάζοντας ομαλή μετεγχειρητική πορεία χωρίς επιπλοκές. Η συγκλονιστική αυτή επιτυχία υπενθυμίζει σε όλους ότι η επένδυση στη δημόσια υγεία, η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ και η διασύνδεση των νοσοκομείων αποτελούν την πιο αξιόπιστη ασπίδα προστασίας για κάθε πολίτη και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας.

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