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Το συρίγγιο πρωκτού είναι μια παθολογική δίοδος που συνδέει το εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα με το δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Συνήθως αναπτύσσεται μετά από ένα περιεδρικό απόστημα και μπορεί να προκαλεί επαναλαμβανόμενες εκκρίσεις, ερεθισμό ή ενόχληση στην περιοχή. Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, με βασικό στόχο την επούλωση του συριγγίου και τη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των σφιγκτήρων.

Τι είναι το συρίγγιο πρωκτού και πώς δημιουργείται;

«Το περιεδρικό συρίγγιο είναι ένας μικρός πόρος που δημιουργείται ανάμεσα στον πρωκτικό σωλήνα και την επιφάνεια του δέρματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δημιουργία του σχετίζεται με φλεγμονή μικρών αδένων του πρωκτού. Η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε απόστημα, δηλαδή σε συλλογή πύου. Ακόμη και μετά την παροχέτευση του αποστήματος, είναι πιθανό να παραμείνει μια δίοδος που επικοινωνεί με το δέρμα», αναφέρει ο κ. Δημήτριος Μουσιώλης, Γενικός Χειρουργός – Πρωκτολόγος, Διευθυντής της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General.

«Σπανιότερα, τα συρίγγια συνδέονται με τη νόσο του Crohn, προηγούμενες επεμβάσεις ή άλλες παθήσεις. Ο εντοπισμός της αιτίας αποτελεί μέρος της συνολικής ιατρικής αξιολόγησης», συμπληρώνει.

Πώς διαφέρει από το περιεδρικό απόστημα;

Το περιεδρικό απόστημα είναι μια οξεία συλλογή πύου που συνήθως εμφανίζεται με πόνο, διόγκωση και μερικές φορές πυρετό. Αντίθετα, το συρίγγιο αποτελεί τη δίοδο που μπορεί να παραμείνει μετά την υποχώρηση του αποστήματος.

«Οι δύο καταστάσεις συνδέονται, αλλά δεν είναι ταυτόσημες και δεν εμφανίζονται πάντοτε μαζί. Όταν υπάρχει ενεργό απόστημα, προτεραιότητα έχει συνήθως η έγκαιρη χειρουργική παροχέτευση. Στη συνέχεια αξιολογείται εάν υπάρχει συρίγγιο και ποια θεραπευτική προσέγγιση είναι κατάλληλη», εξηγεί.

Ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει;

Τα συμπτώματα διαφέρουν ανάλογα με τη θέση και τη δραστηριότητα του συριγγίου. Συχνότερα παρατηρούνται:

Μικρή, επαναλαμβανόμενη εκροή υγρού ή πύου κοντά στον πρωκτό

Ερεθισμός, κνησμός ή υγρασία στο δέρμα

Τοπική ευαισθησία, πόνος ή διόγκωση

Περίοδοι βελτίωσης που εναλλάσσονται με επανεμφάνιση των ενοχλήσεων

Η παρουσία πυρετού, έντονου πόνου ή αυξανόμενου οιδήματος μπορεί να υποδηλώνει απόστημα και χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι κάθε ενόχληση στην περιοχή οφείλεται σε συρίγγιο.

Γιατί έχει σημασία ο τύπος του συριγγίου;

«Δεν έχουν όλα τα συρίγγια την ίδια ανατομία. Ορισμένα διατρέχουν επιφανειακούς ιστούς, ενώ άλλα περνούν μέσα από ή γύρω από τους σφιγκτηριακούς μυς. Η διάκριση ανάμεσα σε απλά και σύνθετα συρίγγια είναι καθοριστική για τον σχεδιασμό της θεραπείας.

Ο στόχος δεν είναι μόνο να κλείσει η παθολογική δίοδος, αλλά και να προστατευτεί ο μηχανισμός εγκράτειας. Γι’ αυτό η θεραπευτική απόφαση βασίζεται στη θέση του συριγγίου, στη συμμετοχή των σφιγκτήρων, στο ιστορικό και στις ανάγκες κάθε ασθενούς», επισημαίνει ο ειδικός.

Πώς αντιμετωπίζεται το συρίγγιο πρωκτού;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το συρίγγιο δεν επουλώνεται οριστικά μόνο του και χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να έχει υποστηρικτικό ρόλο σε συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά δεν υποκαθιστά την αντιμετώπιση της συριγγώδους οδού.

Συριγγοτομή

Η συριγγοτομή περιλαμβάνει τη διάνοιξη της συριγγώδους οδού, ώστε να επουλωθεί σταδιακά. Επιλέγεται κυρίως σε κατάλληλα απλά και χαμηλά συρίγγια, όταν η συμμετοχή των σφιγκτήρων είναι περιορισμένη.

Ράμμα Seton και τεχνική LIFT

Το ράμμα Seton μπορεί να τοποθετηθεί για να διατηρήσει την παροχέτευση, συχνά ως στάδιο πριν από την οριστική θεραπεία.

Η τεχνική LIFT στοχεύει στην απολίνωση της συριγγώδους οδού μεταξύ των σφιγκτήρων, με σκοπό την αντιμετώπιση του συριγγίου και την προστασία των μυών.

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και laser

Σε επιλεγμένα περιστατικά μπορούν να εξεταστούν μέθοδοι όπως η σύγκλειση της οδού με ενέργεια laser (FiLaC) ή ειδικές τεχνικές αφαίρεσης του συριγγίου, όπως η FiXcision.

Οι τεχνικές αυτές αποτελούν πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές, όχι καθολική λύση για κάθε ανατομικό τύπο. Η αποτελεσματικότητα και η πιθανότητα υποτροπής διαφέρουν ανά περίπτωση.

Τι περιλαμβάνει η αποκατάσταση;

«Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάται από την επέμβαση και την έκταση του συριγγίου. Μετά τη θεραπεία μπορεί να χρειαστούν τακτικός καθαρισμός της περιοχής, κατάλληλη φροντίδα του τραύματος και επανέλεγχος από τον χειρουργό.

Η επαρκής ενυδάτωση, η διατροφή που βοηθά στην ομαλή λειτουργία του εντέρου και η τήρηση των εξατομικευμένων οδηγιών συμβάλλουν σε μια πιο άνετη ανάρρωση.»

Συμφωνά με τον γιατρό η παρακολούθηση έχει σημασία ακόμη και όταν τα συμπτώματα υποχωρούν, καθώς επιβεβαιώνει την πορεία της επούλωσης.

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