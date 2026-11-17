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Η BYD ανακηρύχθηκε «Μάρκα της Χρονιάς» στην κατηγορία αυτοκινήτου, αποσπώντας την ανώτατη διάκριση διεθνούς εμβέλειας στα World Branding Awards 2026–2027. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Hampton Court Palace του Λονδίνου, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση στη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της BYD στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

Τα World Branding Awards διοργανώνονται από το World Branding Forum και αξιολογούν τις μάρκες με βάση την αξία τους, την έρευνα καταναλωτών, ενώ συμμετέχει και το κοινό μέσω δημόσιας διαδικτυακής ψηφοφορίας. Η διάκριση Global Tier απονέμεται σε διεθνείς μάρκες που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον 10 χώρες και σε τρεις ή περισσότερες ηπείρους. Επομένως, η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει την BYD σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα από τα όρια μιας μεμονωμένης εθνικής αγοράς.

Τεχνολογίες όπως η Blade Battery και το προηγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM-i βρίσκονται στον πυρήνα της προϊοντικής φιλοσοφίας της εταιρείας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στις μπαταρίες και στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης με μια συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα οχημάτων νέας ενέργειας, η εταιρεία επιδιώκει να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες των πελατών και να επιταχύνει τη μετάβαση προς μία πράσινη κινητικότητα.

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