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Μια κίνηση στον μοχλό των φώτων αρκεί για να προειδοποιήσεις τους απέναντι. Μπορεί, όμως, να σου φέρει και κλήση. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και πότε επιτρέπεται η φωτεινή προειδοποίηση.

Περνάς από ένα μπλόκο της Τροχαίας και, λίγα μέτρα παρακάτω, βλέπεις αυτοκίνητα να πλησιάζουν από την αντίθετη κατεύθυνση. Δύο γρήγορα σινιάλα και το μήνυμα έχει σταλεί: «Κόψε, έχει έλεγχο». Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους άγραφους κώδικες επικοινωνίας στον δρόμο.

Μόνο που ο γραπτός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή τη συνήθεια. Το «αναβόσβημα» των φώτων δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο και η προσπάθεια να γλιτώσει κάποιος άλλος την κλήση μπορεί να καταλήξει σε πρόστιμο για εκείνον που προειδοποιεί.

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