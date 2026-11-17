Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κάλεσμα στην εταιρεία να μην ρισκάρει και να προχωρήσει στην μετεγκατάσταση των κατοίκων της πολυκατοικίας στην Κυψέλη που έχει υποστεί τις πλέον σημαντικές ζημιές από τα έργα του μετροπόντικα, απηύθηνε ο δήμαρχος Αθηναίων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα κτίρια που έχουν επηρεαστεί από τις εργασίες.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Χάρης Δούκας τόνισε ότι «η πολυκατοικία στην οδό Σπετσών 92-94, είναι η πολυκατοικία ακριβώς πάνω από εκεί που έχει σταματήσει ο μετροπόντικας και καταλαβαίνουμε όλοι από τις πραγματογνωμοσύνες ότι είναι η πολυκατοικία με τις περισσότερες ζημιές. Για την συγκεκριμένη πολυκατοικία ζητήθηκε από την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσουν σε άμεσα μέτρα προστασίας της που έχουν να κάνουν με την βελτίωση και αποκατάσταση της έδρασης των πεδίλων της πολυκατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα, και ζητήσαμε εμείς να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, «η απάντηση που πήραμε από την εταιρεία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης ωστόσο σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών θα μεριμνήσει για την εφαρμογή της η ανάδοχος εταιρεία. Η διατύπωση της εταιρείας είναι προσεκτική όμως εμπεριέχει ένα ρίσκο», προσθέτοντας ότι «ενώ ακόμα και η κατασκευαστική εταιρεία μας έχει στείλει χαρτί που λέει ότι χρειάζονται επείγουσες εργασίες επέμβασης άρσης άμεσης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ, η Ελληνικό Μετρό λέει ότι δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτηρίων. Παραδέχεται την επικινδυνότητα αλλά λέει ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο ώστε να φύγουνε οι κάτοικοι. Εγώ λέω να μην πάρουν κανένα ρίσκο».

Όσον αφορά δε στο ζήτημα που έχει προκύψει με τα επικίνδυνα κτίρια στην Αθήνα, ο Χ. Δούκας εξήγησε ότι «6.800 κτήρια έχουνε φάκελο επικινδυνότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα ετοιμόρροπα από αυτά περίπου το 1% είναι που πρέπει να κατεδαφιστούν. Οι υπηρεσίες μας έχουν κρίνει 70 κτήρια επικινδύνως ετοιμόρροπα. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε γκρεμίσει 9, βρήκαμε μια νέα σύμβαση για άλλα 10 κτήρια. Μιλάμε για πολύ ακριβά κοστολόγια, αυτά τα 10 κτήρια μπορεί να κοστίσουν 2 εκατομμύρια ανάλογα με την περιοχή τον τύπο του κτηρίου και το που θα πάνε τα μπάζα.. Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, και χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση και μια σημαντική χρηματοδότηση. Θα πρέπει να δούμε το ζήτημα μαζί με το υπουργείο Ενέργειας και το υπουργείο Πολιτισμού».

Αναφερόμενος, δε, στο στεγαστικό ζήτημα, τόνισε ότι «40.000 ακίνητα στο δήμο της Αθήνας δεν χρησιμοποιούνται, τα 20.000 από αυτά είναι μη ηλεκτροδοτούμενα εδώ και δύο χρόνια. Αν ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά το δίναμε πίσω με κινητροδότηση, με μια μορφή αντιπαροχής και με κοινωνική κατοικία θα δίναμε μια μεγάλη ανάσα στην πόλη».

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Η χορήγηση προποφόλης βασική αιτία θανάτου – Τι αποκαλύπτει το πόρισμα 30 σελίδων του ΑΠΘ (video)

Ηράκλειο: Τροχαίο με ασθενοφόρο κοντά από το ΠΑΓΝΗ, συγκρούστηκε με ΙΧ (photos)

Τροχαία: Η κυβέρνηση ετοιμάζει «εξορθολογισμό» στα… υπερβολικά πρόστιμα του ΚΟΚ