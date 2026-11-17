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Διορθώσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όσον αφορά στα πρόστιμα, φαίνεται ότι σχεδιάζει – και μάλιστα σύντομα – η κυβέρνηση, επιχειρώντας να «μαζέψει» κάποιες… υπερβολές και ακρότητες.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, «ήδη έχει αποτυπωθεί από την Τροχαία πού είναι οι υπερβολές (σ.σ. στα πρόστιμα). Τα είδε το υπουργείο Μεταφορών αυτά, τα είδαμε και προχτές στο υπουργικό συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση και θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις», παρότι φάνηκε να επιμένει στη λογική ότι η αυστηροποίηση του ΚΟΚ έχει επιδράσει στη μείωση των θανατηφόρων αυτοκινητικών δυστυχημάτων, ενώ δεν ανέφερε ποια πρόστιμα θα… διορθωθούν.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία έχει αυξήσει σηματικά τους ελέγχους: η Τροχαία Αττικής ανέφερε ότι από τις 9 έως τις 16 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης στους δρόμους της Αττικής έγιναν 39.031 αλκοτέστ, με 311 παραβάσεις και 15 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Άλλες 11.382 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και άλλα αδικήματα, ενώ αφαιρέθηκαν και σχεδόν 1.500 άδειες οδήγησης.

Προς επίρρωση της άποψης Φλωρίδη, ο αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος Ιαβέρης, είχε αναφέρει στα ΝΕΑ ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περίπου 206 νεκροί από τροχαία, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί 664 και το 2025 517. Ο Γ. Φλωρίδης είχε δηλώσει ότι «οι συγκρίσεις των θανατηφόρων δυστυχημάτων έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί αγρίεψαν τα πράγματα στις ποινές. Δεν θα παραβιάζεις κόκκινο».

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