Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε 77χρονο ιδιωτικό ερευνητή.

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για απειλή με τη μορφή της επίμονης καταδίωξης και παρακολούθησης, κατ’ εξακολούθηση. Σε βάρος του είχε στραφεί 41χρονη ημεδαπή, η οποία κατήγγειλε ότι την ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του σε 2 διαφορετικές ημέρες.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», η πρώτη φορά που ο 77χρονος φέρεται να παρακολούθησε την 41χρονη ήταν το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30. Οδηγούσε ασημί Ι.Χ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του. Το ίδιο βράδυ, στις 20:45, φέρεται να την παρακολουθούσε εκ νέου, αυτή τη φορά σε άλλη περιοχή του νησιού. Το τρίτο περιστατικό τοποθετείται την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 18:20, στην ίδια περιοχή με το δεύτερο.

Στις 19:20 της Κυριακής η γυναίκα τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι ένα ύποπτο όχημα την ακολουθεί χωρίς λόγο. Έμεινε στο σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς. Το πλήρωμα του περιπολικού που αναζητούσε το αυτοκίνητο το εντόπισε γύρω στις 19:35, σε μικρή απόσταση από εκεί που βρισκόταν η ίδια. Στο τιμόνι ήταν ο 77χρονος.

Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου η 41χρονη υπέβαλε έγκληση. Ο 77χρονος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και παρέμεινε κρατούμενος.

Τη Δευτέρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για απειλή με τη μορφή της επίμονης καταδίωξης και παρακολούθησης, κατ’ εξακολούθηση. Ως χρόνοι τέλεσης της πράξης αναφέρονται η 13 και η 15 Νοεμβρίου. Η υπόθεση εισήχθη αυθημερόν στο ακροατήριο, με 1 μάρτυρα και 1 έγγραφο προς ανάγνωση.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε φυλάκιση 10 μηνών, ωστόσο η εκτέλεση της ποινής ανεστάλη για 3 έτη.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Τοπαλούδη: Στον Άρειο Πάγο ξανά, 8 χρόνια μετά τη δολοφονία της Ελένης – Γιατί ο ένας καταδικασμένος θέλει να ανοίξει πάλι η υπόθεση

Άνω Λιόσια: Χειροπέδες σε 25χρονο για διατάραξη κοινής ησυχίας – Είχε μετατρέψει αυτοκίνητο σε «κινητή ντίσκο» με 20 ηχεία και τρεις ενισχυτές (video)

Ζεφύρι: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 23χρονο πυροσβέστη στην Καστοριά – Παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας