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Η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη έφοδο στην έδρα του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Sozcu TV και του ομίλου του μέσων ενημέρωσης, προχωρώντας σε συλλήψεις και εγκαθιστώντας διαχειριστή διορισμένο από την κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο όμιλος.

«Η αστυνομία ερεύνησε το κτίριο του SÖZCÜ κατόπιν εντολής του δικαστηρίου. Η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο», διευκρίνισε ο όμιλος μέσω του λογαριασμού του στο X σε μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα λίγο πριν τις 05:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας).

SÖZCÜ grubunda mahkeme kararıyla polis tarafından arama yapılıyor. Polisler binanın etrafını kapattı… — Sözcü (@gazetesozcu) November 17, 2026

«Ένας δικαστικός διαχειριστής διορίσθηκε στο SÖZCÜ! Η αστυνομία ερευνά το κτίριο (…) Έγιναν συλλήψεις», πρόσθεσε.

SON DAKİKA… SÖZCÜ'ye kayyum atandı! Polis binada arama yapıyor… Gözaltılar var https://t.co/g8Ch9tLjDV — Sözcü (@gazetesozcu) November 17, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τουρκικά ΜΜΕ, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μονάδων της… αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας!

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ορισμένα στελέχη προσήχθησαν, ενώ αποφασίστηκε ο διορισμός επιτρόπων στο τηλεοπτικό δίκτυο και στην ηλεκτρονική ειδησεογραφική πλατφόρμα Sözcü.com.tr. Αντίθετα, το μέτρο δεν επεκτάθηκε στις εφημερίδες Sözcü, Tavır και Korkusuz, στις οποίες δεν διορίστηκαν επίτροποι.

Αυτή η νέα επιχείρηση με στόχο αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έφοδο της αστυνομίας στο ενημερωτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη χώρα, το Halk TV, όπου οι αρχές διέκοψαν τις εκπομπές και διόρισαν διαχειριστή.

#SonDakika SÖZCÜ TV ve https://t.co/Ssv1gZ6yvM'ye kayyım atandı



SÖZCÜ TV'nin bulunduğu binanın önünde onlarca ekip aracı görüntülendi pic.twitter.com/RDcsSCYIc1 November 17, 2026

Η αστυνομία είχε τότε θέσει υπό τον έλεγχό της την έδρα αυτού του τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και είχε συλλάβει 11 εργαζομένους του, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας της κυβέρνησης εναντίον των δημοσιογραφικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών κύκλων στη χώρα.

Οι δημοσιογράφοι και τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης στοχοθετούνται διαρκώς από την τουρκική δικαιοσύνη για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από δυσφήμηση μέχρι εξύβριση, αλλά και διαφθορά ή διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Sözcü TV'ye kayyum atandı! Çevik kuvvet bina önünde bekliyor pic.twitter.com/1cKuVFJdX9 November 17, 2026

Σφοδρή αντίδραση του Οζγκιούρ Οζέλ

Ο επικεφαλής του «Νέου Κόμματος» Οζγκιούρ Οζέλ, αντέδρασε έντονα για την αστυνομική επιχείρηση και τον διορισμό επιτρόπων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέδεσε την εξέλιξη με τις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, ασκούνται σε μέσα ενημέρωσης τα οποία ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.

«Μετά το Halk TV, τώρα αστυνομικοί και επίτροπος βρίσκονται και στην πόρτα του Sözcü TV! Δεν ανέχονται πλέον ούτε την παραμικρή κριτική, ούτε καν να ακουστεί μία και μόνη αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Sözcü TV çalışanları içeriye alınmaya başladı!



📌Çevik kuvvetin bina önündeki bekleyişi sürüyor

📌TMSF ve kanal yönetimi arasında görüşmeler sürüyor

📌TV yayınlarının akışı durduruldu pic.twitter.com/zd2dpcH98C — KOZA Televizyonu (@kozatvcomtr) November 17, 2026

Ο ίδιος κατηγόρησε την πολιτική εξουσία ότι επιχειρεί να περιορίσει τις διαφορετικές φωνές, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις αποσκοπούν στη φίμωση της κριτικής. «Εμείς, όμως, ούτε θα σωπάσουμε ούτε θα φοβηθούμε ούτε θα παραδοθούμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι η φωνή των πολιτών δεν μπορεί να εμποδιστεί.

Ο Οζέλ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές κατά της κυβέρνησης, διαμηνύοντας ότι η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να αντιδρά.

Ντερβίσογλου: «Πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Καλού Κόμματος (İYİ), Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, ο οποίος καταδίκασε την επιχείρηση εναντίον του Sözcü TV.

Σε δήλωσή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε την παρέμβαση στις δραστηριότητες του τηλεοπτικού σταθμού πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

🔴Sözcü TV ve internet sitesine kayyım atandı!



Polisin arama yaptığı Sözcü TV binasının önünden görüntüler ⬇️ pic.twitter.com/rJiJQfMzqZ — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) November 17, 2026

«Η επιχείρηση εναντίον του Sözcü TV και η απόπειρα να κλείσει ουσιαστικά, ανεξάρτητα από την αιτιολογία που προβάλλεται, συνιστούν ξεκάθαρο πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του αισθήματος δικαιοσύνης και του δικαιώματος του κοινού στην ενημέρωση», δήλωσε. «Η Τουρκία θα μιλήσει και η φωνή της αλήθειας δεν μπορεί να φιμωθεί!», πρόσθεσε.

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