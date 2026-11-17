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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία των «5», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για τον τρόπο που αποφάσισαν να διαχειριστούν το μεταναστευτικό.

Η συμφωνία της Αθήνας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας με τη Ρουάντα, η οποία θα φιλοξενήσει το λεγόμενο «Return Hub», το κέντρο παράτυπων μεταναστών δηλαδή που δεν θα δικαιούνται ασύλου. Ο σχεδιασμός λέει ότι η μεταφορά τους θα ξεκινήσει το 2027, με την δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία των «5» ως… «game changer».

Η κυβέρνηση της Ρουάντα, από την πλευρά της, παρουσιάζει το σχέδιο ως μια δεύτερη ευκαιρία για τους ανθρώπους που θα μεταφερθούν εκεί.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή είναι εξοργιστική και έχει προκαλέσει αντιδράσεις των ΜΚΟ καθώς πέρα από το ανθρωπιστικό στοιχείο, υπάρχει κι ένα βασικό ερώτημα: πως θα επιστρέψουν στις χώρες τους μετανάστες που θα μεταφερθούν στη Ρουάντα, χώρα στην οποία ούτε προοπτικές επιβίωσης έχουν, ούτε συγγενικούς δεσμούς και επί της ουσίας η συμφωνία αυτή μόνο «επιστροφή στα πάτρια εδάφη» δεν είναι.

Για έναν άνθρωπο από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράκ ή κάποια αφρικανική χώρα, η Ρουάντα μπορεί να είναι απλώς ένα άγνωστο σημείο στον χάρτη, στο οποίο θα βρεθεί επειδή η Ευρώπη δεν μπορεί ή δεν θέλει να τον επιστρέψει στην πατρίδα του, θέλει απλά να τον απομακρύνει.

Η επίσημη εκδοχή της απόφασης για μεταφορά στη Ρουάντα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, να εγκατασταθούν στην αφρικανική χώρα ή να μετακινηθούν σε άλλη χώρα όπου έχουν δικαίωμα διαμονής. Το ερώτημα, όμως, είναι πόσο πραγματικές θα είναι αυτές οι επιλογές. Ποιος θα τους εξασφαλίσει εργασία, στέγη, πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση, ποιος θα αναλάβει την ένταξή τους σε μια κοινωνία στην οποία δεν έχουν κανένα σημείο αναφοράς και κυρίως, τι θα συμβεί σε όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αλλά ούτε έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Ρουάντα.

Η καταγγελία των διεθνών οργανώσεων για τη Ρουάντα

Το σχόλιο της Human Rights Watch ήταν καταπέλτης. Η οργάνωση προειδοποίησε ότι η Ρουάντα έχει ιστορικό αυθαίρετων συλλήψεων, κακομεταχείρισης κρατουμένων, περιορισμού των πολιτικών ελευθεριών και παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη. Επισήμανε μάλιστα ότι οι πέντε κυβερνήσεις δεν παρουσίασαν δημόσια αξιολόγηση των κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από την ανακοίνωση.

Η Amnesty International χαρακτήρισε τη συμφωνία «ντροπιαστική», προειδοποιώντας ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μια «μαύρη τρύπα» για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπενθύμισε τις αποτυχημένες και δαπανηρές απόπειρες της Βρετανίας με τη Ρουάντα και της Ιταλίας με την Αλβανία.

Ακόμη πιο ηχηρή ήταν η κοινή παρέμβαση 47 οργανώσεων από 15 χώρες, μεταξύ των οποίων η Human Rights Watch, η International Rescue Committee, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η INTERSOS Hellas. Ζήτησαν από τις πέντε κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η εξωτερικοποίηση των απελάσεων μεταφέρει ανθρώπους και ευθύνες σε ένα περιβάλλον όπου η ευρωπαϊκή εποπτεία γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση της πολιτικής εξωτερίκευσης της μετανάστευσης. Το βασικό επιχείρημά του είναι απλό: η αποστολή ανθρώπων σε μια τρίτη χώρα δεν λύνει το πρόβλημα της επιστροφής τους στις χώρες καταγωγής τους.

Ακόμη και το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποιεί

Οι εισηγητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Σάντρα Ζάμπα και λόρδος Μάικλ Γερμαν, ζήτησαν να μην προχωρήσει η πρωτοβουλία. Έκαναν λόγο για νομικά αμφισβητήσιμο, γεωπολιτικά επικίνδυνο και υπερβολικά δαπανηρό εγχείρημα, με ατεκμηρίωτο αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Έθεσαν, μάλιστα, ένα κρίσιμο θεσμικό ζήτημα: οι κυβερνήσεις προχώρησαν στις ανακοινώσεις χωρίς να έχουν εξασφαλίσει επαρκείς εγγυήσεις και χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Οι αντιδράσεις στην Ελλάδα

Για την ελληνική κυβέρνηση, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως μέρος μιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, με την αντιπολίτευση να έχει εξαπολύσει «πυρά» εναντίον της.

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει από τις 9 Οκτωβρίου κοινοβουλευτική ερώτηση για τα Return Hubs, ζητώντας να αποσαφηνιστούν οι χώρες προορισμού, οι οικονομικοί όροι και οι εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων. Η βασική τους ένσταση ήταν ότι η μεταφορά της ευθύνης σε τρίτες χώρες δεν απαλλάσσει την Ελλάδα από τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή την ανακοίνωση, χαρακτήρισε τα Return Hubs αναποτελεσματικά και εκτός ευρωπαϊκών αξιών, κάνοντας λόγο για ομολογία αποτυχίας της ευρωπαϊκής και κυβερνητικής πολιτικής επιστροφών. Επισήμανε επίσης το οικονομικό κόστος και τα σοβαρά ζητήματα λογοδοσίας.

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