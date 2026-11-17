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Με τη φράση «τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τελικά τη δική σας σύμφωνη γνώμη. Άρα, αν ένας Δήμος επί της αρχής δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Αν αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν το επιθυμείτε, δεν θα έρθουμε εμείς να σας το επιβάλουμε» που είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση… σάλπισε υποχώρηση στο «καυτό» ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ζήτημα το οποίο προκάλεσε ακόμα και ενδοκυβερνητικούς τριγμούς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τους επτά δημάρχους περιοχών της Βόρειας Αθήνας (Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας και Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς) ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρχει καμία μεταφορά συντελεστή εκτός των ορίων του εκάστοτε Δήμου» και υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε εδώ για να σας επιβάλουμε το πώς θα εφαρμόσετε ένα μέτρο το οποίο επί της αρχής έχει πολλή λογική και έχει και τη σύμφωνη γνώμη του ΣτΕ. Διότι ακριβώς η λογική του ΣτΕ είναι να λάβουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, άρα να κάνουμε τοπικές μελέτες. Αυτές οι τοπικές μελέτες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη».

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να ανοίξει πόλεμο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση εν μέσω προεκλογικής περιόδου και, μάλιστα, σε μια εκλογική περιφέρεια (Βόρειας Αθήνας) που η ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές είχε κυριολεκτικά «σαρώσει» (είχε εκλέξει 7 βουλευτές), αλλά και όπου στην πλειοψηφία τους οι δήμαρχοι είναι έστω και «γαλάζιας»… απόχρωσης. Έτσι, ο πρωθυπουργός, μετά από ένα διάστημα έντονων αντιδράσεων, κατά την οποία οι δήμοι είχαν «βγει στα κάγκελα» και προειδοποιούσαν για τεράστια οικοδομική επιβάρυνση σε ήδη πυκνοδομημένες περιοχές, προτίμησε να κάνει πίσω και στην ουσία να διαβεβαιώσει ότι η διαβόητη μεταφορά συντελεστή δόμησης θα εφαρμόζεται κατ’ επιλογή, υπό προϋποθέσεις που θα αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια και μόνο εντός των ορίων του κάθε δήμου.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στους δήμους: αντιθέτως, οι πληροφορίες λένε ότι η πλειοψηφία των «γαλάζιων» βουλευτών και υποψηφίων βουλευτών που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών στις «επίμαχες» περιοχές θορυβήθηκε άμεσα με τις πρώτες φωνές των δημάρχων και έσπευσε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την πρωτοβουλία αυτή στην κυβέρνηση, με τον αντιπρόεδρο, Κωστή Χατζηδάκη, να γίνεται ο… παραλήπτης των παραπόνων, τα οποία και επικεντρώνονταν στο γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί συζήτηση και ενημέρωση, καθώς και στο ότι εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια περίοδο δεν ενδείκνυνται τέτοιου είδους κινήσεις, οι οποίες προκαλούν αναταραχή και «θολούρα». Αποτέλεσμα ήταν την περασμένη Παρασκευή να υπάρξει ανακοίνωση από τον γενικό γραμματέα Αστικού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, η οποία, σύμφωνα με τον Κ. Χατζηδάκη, εξηγούσε ότι «δε θα γίνει μεταφορά από τον Δήμο Αθηναίων, π.χ., στον δήμο Ψυχικού ή στον δήμο Παπάγου-Χολαργού».

Παρά ταύτα, οι διαβεβαιώσεις δεν φάνηκαν να είναι αρκετές. Αντιθέτως, μέχρι λίγο πριν τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους δημάρχους ήταν σαφές ότι εντός της ΝΔ υπήρχε εκνευρισμός για την κίνηση αυτή. Ενδεικτικά, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε (Παραπολιτικά FM), ότι «είμαστε 7 βουλευτές Βόρειας Αθήνας, είχαμε κάποια ενημέρωση πριν βγει αυτό σε διαβούλευση; Όχι, δεν είχαμε», προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να περάσει αυτό, δεν πρόκειται γενικά να νομοθετήσουμε κάτι με τις κοινωνίες κόντρα. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που πρέπει να δούμε πως θα επιλυθεί αυτό μπορεί να υπάρχει, αυτό θα διευκρινιστεί, θα εξηγηθεί, θα καταλήξουμε σε μια συζήτηση και αν υπάρχει κάποιου είδους λύση θα το δούμε. Όπως παρουσιάστηκε και όπως βγήκε, βγήκε όχι με τον σωστό τρόπο».

Τώρα η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, ελπίζοντας ότι θα είναι αρκετές για να ηρεμήσουν τα πράγματα και ότι το όλο πράγμα θα τελειώσει εκεί, αν και «γαλάζιες» πηγές δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακίνησε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο και χωρίς την απαραίτητη συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους.

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