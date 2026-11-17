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Στα 4,5 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2025 οι φόροι που κατέβαλαν στις ευρωπαϊκές χώρες οι εταιρείες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιγνίων και Στοιχημάτων (EGBA), καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις στον ευρωπαϊκό αθλητισμό έφτασαν τα 768 εκατ. ευρώ, ενώ διευρύνθηκε αισθητά η χρήση εργαλείων προστασίας των παικτών.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης της EGBA και αποτυπώνουν το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα των μεγαλύτερων αδειοδοτημένων παρόχων διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη.

Στην Ένωση συμμετέχει και η Super Technologies, διεθνής όμιλος τεχνολογίας και ψυχαγωγίας με δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Πολωνία και το Βέλγιο. Από τον Ιούλιο του 2026 η εταιρεία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της EGBA, μαζί με μεγάλους ομίλους όπως οι bet365, Flutter, Entain, Betsson και FDJ UNITED.

Αύξηση φορολογικών εσόδων και επενδύσεων

Σύμφωνα με την έκθεση, οι φορολογικές καταβολές των μελών της EGBA αυξήθηκαν από 3,8 δισ. ευρώ το 2024 σε 4,5 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας άνοδο περίπου 18%.

Τα ποσά περιλαμβάνουν εταιρικούς φόρους και φορολογία τυχερών παιγνίων, συμβάλλοντας στα δημόσια έσοδα των χωρών όπου δραστηριοποιούνται οι αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι εταιρείες-μέλη απασχολούν σχεδόν 67.000 εργαζομένους, αριθμός αυξημένος κατά 6% σε ετήσια βάση.

Σημαντική ήταν και η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού αθλητισμού, με συνολικές εισφορές 768 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5%. Το ποσό αφορά χορηγίες, αθλητικά τέλη, εισφορές και δικαιώματα μετάδοσης αγώνων.

Η Super Technologies διατηρεί εκτεταμένη παρουσία στον τομέα των αθλητικών χορηγιών. Στην Ελλάδα, μέσω της Superbet, συνεργάζεται με ποδοσφαιρικές και μπασκετικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.

Παράλληλα, η Superbet αποτελεί ονομαστικό χορηγό της Superbet League 2 και του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ανάλογες συνεργασίες αναπτύσσει στη Ρουμανία, την Πολωνία και το Βέλγιο.

Στροφή στα εργαλεία προστασίας των παικτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χρήση εργαλείων ασφαλέστερου παιχνιδιού.

Το 2025, συνολικά 16,5 εκατομμύρια πελάτες των εταιρειών-μελών της EGBA ενεργοποίησαν οικειοθελώς τέτοια εργαλεία, καταγράφοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με το 2024.

Το ποσοστό των χρηστών που επέλεξαν εθελοντικά μέτρα προστασίας αυξήθηκε από 34% σε 38% της συνολικής πελατειακής βάσης. Μαζί με εκείνους που υπάγονται σε υποχρεωτικά μέτρα, ο συνολικός αριθμός έφτασε τα 28,2 εκατομμύρια.

Η συνηθέστερη επιλογή ήταν ο καθορισμός ορίων καταθέσεων, ενώ χρησιμοποιούνται επίσης χρονικοί περιορισμοί, όρια απωλειών, ειδοποιήσεις και δυνατότητες αυτοαποκλεισμού.

Στο πεδίο της πρόληψης, η Super Technologies έχει ενσωματώσει στις αγορές δραστηριοποίησής της την τεχνολογία GameScanner της Mindway AI, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση συμπεριφορικών δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών ενδείξεων προβληματικού παιχνιδιού.

Όπως επισημαίνει ο Borut Petek, Chief Global Affairs Officer της Super Technologies, η προστασία των παικτών αποτελεί βασική επιχειρηματική αρχή και όχι απλώς κανονιστική υποχρέωση.

Κοινωνικές δράσεις και επενδύσεις στην εκπαίδευση

Η έκθεση καταγράφει επίσης αύξηση των κονδυλίων που διατέθηκαν για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του προβληματικού τζόγου.

Οι σχετικές δαπάνες για έρευνα, εκπαίδευση και θεραπεία ανήλθαν σε 98,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 52%, ενώ οι δωρεές σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες έφτασαν τα 186,6 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Super Technologies, μέσω του Super Foundation, αναφέρει ότι έχει διαθέσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ την τελευταία επταετία για δράσεις στον αθλητισμό, την υγεία, την εκπαίδευση και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του σκακιού, με τη στήριξη του Grand Chess Tour και τη συνεργασία με το Ίδρυμα Γκάρι Κασπάροφ. Πρόσφατα, το Super Foundation προχώρησε και σε διετή συμφωνία ύψους 800.000 ευρώ με την Ευρωπαϊκή Σκακιστική Ένωση.

Το ζήτημα της παράνομης αγοράς

Το 2025 οι εταιρείες-μέλη της EGBA απέστειλαν 94,8 εκατομμύρια μηνύματα για ασφαλέστερο παιχνίδι, εκ των οποίων τα 29,6 εκατομμύρια ήταν εξατομικευμένα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 22% των πελατών υψηλού κινδύνου ενεργοποίησε νέο εργαλείο προστασίας μέσα σε 30 ημέρες από την πρώτη εξατομικευμένη ειδοποίηση, ενώ επιπλέον 5% αυστηροποίησε τα υφιστάμενα όριά του.

Την ίδια στιγμή, η EGBA προειδοποιεί για την επέκταση του παράνομου διαδικτυακού τζόγου, εκτιμώντας ότι αποτελεί σοβαρή απειλή για τους αδειοδοτημένους παρόχους και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προστασίας.

Η έκθεση αναδεικνύει έτσι την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας, της διαφάνειας και των μέτρων ασφαλέστερου παιχνιδιού σε έναν κλάδο με σημαντική οικονομική δραστηριότητα αλλά και αυξημένες κοινωνικές ευθύνες.

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