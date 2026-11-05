Superbet: Ρίχνει πάνω από 500 εκατ. ευρώ στη μάχη της κορυφής και βλέπει ανακατατάξεις αγοράς

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Με επενδυτικό πλάνο άνω των 500 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα εξαετίας, η Superbet ανεβάζει τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά στοιχηματισμού, διεκδικώντας την πρώτη θέση. Η διοίκηση δηλώνει ότι κάλυψε τους οικονομικούς στόχους της χρονιάς μέσα σε επτά μήνες και θέτει ως στόχο την απόσβεση της επένδυσης στην τριετία, ενώ προβλέπει μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ ισχυρών και μικρότερων εταιρειών.

Η αναφορά του γενικού διευθυντή, Γιάννη Καλαμβόκη, σε περιθώρια συνεργασιών και συνεργειών δίνει μια δεύτερη διάσταση στον σχεδιασμό: η μάχη των μεριδίων μπορεί να συνοδευτεί από επιχειρηματικές ανακατατάξεις. Χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένες συζητήσεις ή συμφωνίες, ο επικεφαλής της Superbet περιέγραψε μια αγορά στην οποία οι μεγαλύτεροι πάροχοι θα έχουν σημαντικά κέρδη και οι μικρότεροι θα πιέζονται για να επιβιώσουν.

«Παίζουμε πάντα για την πρώτη θέση», ανέφερε ο Γ. Καλαμβόκης σε συνάντηση με δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία δεν αποκλίνει από τον εξαετή σχεδιασμό της.

Το ύψος των επενδύσεων και ο στόχος απόσβεσης μέσα σε τρία χρόνια αποτυπώνουν τις προσδοκίες της διοίκησης για την ελληνική δραστηριότητα. Η επίτευξη των ετήσιων οικονομικών στόχων στο επτάμηνο, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένα στοιχεία εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας ή μεριδίου αγοράς. Δεν παρουσιάστηκε επίσης η κατανομή του επενδυτικού προγράμματος ανά έτος και κατηγορία δαπάνης.

Η Superbet επιδιώκει να στηρίξει την επέκτασή της στο προϊόν, στην τεχνολογία και στην προσαρμογή στις προτιμήσεις του εγχώριου κοινού. Ο Γ. Καλαμβόκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοπική γνώση, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες που πέτυχαν στον κλάδο είχαν ισχυρή σύνδεση με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν.

Οι μεγάλοι ενισχύονται, οι μικροί πιέζονται

Η εκτίμηση για την πορεία των μικρότερων εταιρειών αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα σημεία της τοποθέτησης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Superbet, η ανάπτυξη του κλάδου δεν θα εξασφαλίσει ανάλογα οφέλη για όλους.

Η πρόβλεψη ότι οι πρώτοι σε μέγεθος θα συγκεντρώνουν σημαντικά κέρδη, ενώ οι μικροί θα δίνουν μάχη επιβίωσης, συνοδεύτηκε από την επισήμανση ότι υπάρχει χώρος για συνεργασία επιχειρηματικών σχημάτων. Η αναφορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακατατάξεων, χωρίς να συνιστά ανακοίνωση εξαγοράς ή άλλης συναλλαγής από τη Superbet.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, επιδιώκει να τοποθετηθεί μεταξύ εκείνων που θα ενισχύσουν τη θέση τους. Όπως υποστήριξε ο Γ. Καλαμβόκης, η είσοδος του brand κινητοποίησε και άλλους ανταγωνιστές, ένδειξη, κατά την εκτίμησή του, ότι η αγορά διατηρεί περιθώρια ανάπτυξης.

Η τεχνολογία ως πεδίο ανταγωνισμού

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τις ιδιόκτητες πλατφόρμες και την τεχνητή νοημοσύνη. Πέρα από τις λειτουργίες εξυπηρέτησης των χρηστών, η εταιρεία αναφέρει ότι αξιοποιεί τεχνολογικά εργαλεία για τον εντοπισμό ασυνήθιστων μοτίβων παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της, όταν οι καταθέσεις δεν συμβαδίζουν με το οικονομικό και ηλικιακό προφίλ ενός παίκτη, ζητούνται φορολογικά στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων. Ο ίδιος ζήτησε σαφέστερη καταγραφή των προσώπων με πρόβλημα εθισμού, χαρακτηρίζοντας συνολικά επαρκές το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η ανάπτυξη της διαδικτυακής αγοράς αυξάνει ταυτόχρονα τη σημασία αυτών των ελέγχων. Ο κ. Καλαμβόκης εκτίμησε ότι διεθνώς το online τμήμα ενισχύεται κατά 10%–12% ετησίως, καθώς η δραστηριότητα μεταφέρεται από τα φυσικά σημεία στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Επικαλούμενος στοιχεία της εποπτικής αρχής, ο γενικός διευθυντής της Superbet τοποθέτησε την παράνομη αγορά στα 800 εκατ. ευρώ και τις απώλειες φορολογικών εσόδων περίπου στα 300 εκατ. ευρώ. Υποστήριξε ότι οι παράνομοι πάροχοι λειτουργούν χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες τόσο στην εποπτεία όσο και στην προστασία των παικτών.

Στη νόμιμη αγορά, ο ανταγωνισμός αφορά συχνά τους ίδιους χρήστες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο Έλληνας παίκτης διατηρεί κατά μέσο όρο λογαριασμούς σε τρεις διαφορετικές εταιρείες και ποντάρει περίπου 1,5 ευρώ ανά στοίχημα, κυρίως το βράδυ και μέσω κινητού.

Αυτή η παράλληλη παρουσία σε περισσότερες πλατφόρμες καθιστά τη διατήρηση ενεργών πελατών βασικό πεδίο της εμπορικής αναμέτρησης. Εκεί θα δοκιμαστούν τόσο το επενδυτικό πρόγραμμα της Superbet όσο και ο στόχος της να διεκδικήσει την κορυφή.

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