ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι προτεραιότητες για το κυκλοφοριακό της Αττικής και η επόμενη μέρα των κατασκευών

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Τρία έργα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής έθεσε στο επίκεντρο ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πέτρος Σουρέτης, συνδέοντας την ανάπτυξη νέων υποδομών με τη συντήρηση των υφιστάμενων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κατασκευαστικού κλάδου.

Μιλώντας στο συνέδριο Green Deal του ΤΕΕ, αναφέρθηκε στην επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, στην Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης και στην παρέμβαση στον Κόμβο Μεταμόρφωσης. Παράλληλα, παρουσίασε τη θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην αγορά υποδομών, με έμφαση στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις και στη χρηματοδοτική δυνατότητα του ομίλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε 631,4 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ η ρευστότητα ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων εξασφαλίζει επαναλαμβανόμενα έσοδα και ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια επιτρέπουν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη ένταση στις σχέσεις μεταξύ των κατασκευαστών, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν τριβές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της.

Για το κυκλοφοριακό, ο κ. Σουρέτης ανέφερε ότι «ο χρόνος έχει στερέψει», ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Πρώτη προτεραιότητα χαρακτήρισε την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, μήκους 3,8 χιλιομέτρων, η οποία θα συνδέσει την Αττική Οδό με την Εθνική Οδό, παρακάμπτοντας τη Μεταμόρφωση. Όπως επισήμανε, παραμένει σε εκκρεμότητα η χρηματοδότηση, παρότι η διαγωνιστική διαδικασία έχει αναδείξει προσωρινό ανάδοχο εδώ και χρόνια.

Για την Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης, υπενθύμισε ότι έχει κατατεθεί πρότυπη πρόταση και συνέδεσε την αναγκαιότητά της με την πρόσβαση προς το Ελληνικό και τα νότια προάστια. Επικαλέστηκε, μάλιστα, ετήσια αύξηση της κυκλοφορίας προς τις νότιες περιοχές κατά 5% έως 7%. Αναφέρθηκε επίσης στην παρέμβαση που υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον Κόμβο Μεταμόρφωσης, υποστηρίζοντας ότι θα περιορίσει τις καθυστερήσεις σε ένα σημείο όπου, όπως είπε, σχηματίζονται ουρές έως έξι χιλιομέτρων.

Συντήρηση και ψηφιακές τεχνολογίες

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη συντήρηση των υποδομών, την οποία χαρακτήρισε προτεραιότητα ενόψει και των απαιτήσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ως παράδειγμα ανέφερε την Εγνατία Οδό, αποδίδοντας τις συσσωρευμένες φθορές στην ανεπαρκή συντήρηση των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο παραχωρησιούχος καλείται πλέον να αποκαταστήσει χρόνιες ζημιές στον οδικό άξονα.

Στο πεδίο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού, έδωσε έμφαση στο BIM, δηλαδή στην ψηφιακή μοντελοποίηση των πληροφοριών ενός έργου, και στα ψηφιακά δίδυμα, που επιτρέπουν την παρακολούθηση μιας υποδομής μέσω του ψηφιακού της αντιγράφου. Όπως ανέφερε, η χρήση του BIM μπορεί να εξοικονομήσει 10% έως 20% του κόστους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου. Τα ψηφιακά δίδυμα, αντίστοιχα, προσφέρουν δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο. Ο κ. Σουρέτης συνέδεσε την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών με την ασφάλεια, την οικονομική λειτουργία και την ανθεκτικότητα των υποδομών.

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