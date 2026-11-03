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Υπέρ της πολιτικής αλλαγής τάσσεται η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Θεσσαλία σε δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία διενεργήθηκε από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 για λογαριασμό της TRT – Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Σημαντικά είναι γενικότερα τα ευρήματα για το πολιτικό κλίμα και την ιεράρχηση των προβλημάτων από του πολίτες στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων πιστεύει ότι η κατάσταση στην χώρα, στην περιοχή τους και στην οικογένειά τους είναι χειρότερη σήμερα σε σχέση με το 2019.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 27,3%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. αναδεικνύεται σε δεύτερη πολιτική δύναμη με 18,5%, καταγράφοντας σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,8%.
Ακολουθούν το ΚΚΕ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με ποσοστό 6,1% έκαστο, η Ελληνική Λύση με 3,8%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,4%, η Νίκη με 2,4% και το ΜέΡΑ25 με 2,2%. Οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο συγκεντρώνουν 1,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 0,2%, η Νέα Αριστερά στο 0,3% και οι Σπαρτιάτες επίσης στο 0,2%. Η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνει 8,3%, ενώ το 3,9% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.
Ενδεικτικό είναι ότι στην ερώτηση: Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε; τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Ν.Δ. 24,1%, ΕΛ.Α.Σ. 16,2% ,ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 11%, ΚΚΕ 5,6%, Ελληνική Λύση 2,9%, Πλεύση Ελευθερίας 2,5% Νίκη 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ 0,8%, Νέα Αριστερά 0,3%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η οποία πραγματοποιήθηκε με την τεχνική bootstrap, μέσω 10.000 επαναδειγματοληψιών με αντικατάσταση.
Στη συγκεκριμένη μέτρηση, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει εκτίμηση 23,8%, με το ανώτερο ποσοστό της να φτάνει το 30,9%.
Η ΕΛ.Α.Σ. καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 15,3%, ενώ το ανώτερο ποσοστό της εκτιμάται στο 21,9%.
Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 10,1%, με ανώτερο ποσοστό 15,8%.
Τα τρία σημαντικότερα προβλήματα στην περιοχή είναι πρώτη η ακρίβεια και το κόστος ζωής με 77,8%, δεύτερη η διαφθορά και τα σκάνδαλα με ποσοστό 31,8%, τρίτο η στέγη και τα ενοίκια με 18,9%, τέταρτο οι δουλειές για τους νέους και η φυγή τους από την περιοχή με 17,8%, ακολουθεί η υγεία με 8,4% και τέλος ενδεικτικό των προβλημάτων της περιοχής είναι ότι η αντιπλημμυρική προστασία και η αποκατάσταση μετά τον Daniel με ποσοστό 6,8%.
Σε σχέση μάλιστα με το 2019 οι πολίτες πιστεύουν κατά ποσοστό 45,1% ότι η κατάσταση στην περιοχή τους είναι σήμερα πολύ χειρότερη και σε ποσοστό 25,2% λίγο χειρότερη ενώ μόλις 5,4 % λένε ότι είναι σήμερα πολύ καλύτερη, ενώ για την κατάσταση στη χώρα το 55,6% πιστεύει ότι σήμερα είναι πολύ χειρότερη με μόλις το 10,7% να λέει ότι ήταν πολύ καλύτερη.
Επίσης για τη ζωή της οικογένειάς τους το 34,4% πιστεύει ότι σήμερα είναι πολύ χειρότερη και το 25,1, λίγο χειρότερη ενώ μόλις το 10,2% λέει ότι είναι πολύ καλύτερη σήμερα και μόλις το 15,2 ότι είναι λίγο καλύτερη.
Τέλος, η δημοσκόπηση περιλαμβάνει ερώτημα σε σχέση με το δίλημμα «σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή». Συγκεκριμένα οι ψηφοφόροι καλούνται να απαντήσουν με ποια άποψη συμφωνούν: Άποψη Α: «Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Είναι καλύτερα να συνεχίσει η σημερινή κυβέρνηση, ακόμη κι αν δεν συμφωνώ σε όλα.» Άποψη Β: «Η χώρα χρειάζεται αλλαγή. Είναι ώρα να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, ακόμη κι αν αυτό έχει κάποιο ρίσκο».
Το 54,1% απαντά ότι είναι «πολύ πιο κοντά» στη άποψη υπέρ της αλλαγής (Β’ άποψη) και το 11,3% ότι είναι «λίγο πιο κοντά» στη Β’ άποψη, δηλαδή ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με μόλις το 23,8% να απαντά ότι είναι πολύ πιο κοντά στην Α’ άποψη και λίγο πιο κοντά στην Α το 8,1 δηλαδή τη σταθερότητα.
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