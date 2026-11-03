ΕΛΑΣ σε Πιερρακάκη: Ας αφήσει τις πονηριές, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη για  το άρθρο 23 – «Παίζει» με τα νούμερα για να βγει κι από πάνω

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Στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ο οποίος νωρίτερα εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή για το θέμα των funds απαντά η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση του τομεάρχη Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ Δημήτρη Λυρίτση.

«Να αφήσει τις πονηριές» κάλεσε τον υπουργό ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ, τονίζοντας σε σχέση με το άρθρο 23 ότι «πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη» και «αναγκάστηκε να το αποσύρει μετά τις αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων». Με αυτό τον τρόπο απαντά καταρχάς στα περί «συνωμοσιολογίας» που καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα για τους υπαινιγμούς του ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί τα συμφέροντα των servicers που «υπαγόρευσαν» το άρθρο 23 στην κυβέρνηση.

Όσο για τον ισχυρισμό Πιερρακάκη ότι επί ημερών Τσίπρα είχαν ξεκινήσει οι μεταβιβάσεις δανείων από τις τράπεζες στα funds ύψους 18 δις. ο κ. Λυριτσής, καταλογίζει ουσιαστικά λαθροχειρία στον υπουργό καθώς όπως λέει αφού πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη «παίζει τώρα με τους αριθμούς για να βγει και από πάνω». Σύμφωνα με τον τομεάρχη της ΕΛΑΣ, τον Μάρτιο του 2019 τα στεγαστικά δάνεια που είχαν μεταβιβαστεί και βρίσκονταν υπό διαχείριση ήταν μόλις 375 εκ. ευρώ, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, όταν τον Ιούνιο του 2026 «οι αντίστοιχες καταγεγραμμένες στεγαστικές απαιτήσεις έφταναν σχεδόν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ».

«Και φυσικά « συνεχίζει η ανακοίνωση, «ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θέσπισε τον «Ηρακλή», το πρόγραμμα μαζικών τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων, με κρατικές εγγυήσεις συνολικού ύψους περίπου 21,5 δισ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Ας αφήσει λοιπόν τις πονηριές ο κ. Πιερρακάκης. Το άρθρο 23 δεν το έφερε ο Τσίπρας. Η κυβέρνησή σας το έφερε και αναγκάστηκε να το αποσύρει».

H ανακοίνωση του τομεάρχη της ΕΛΑΣ Δ. Λυριτσή

«Ο κ. Πιερρακάκης, που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη με το περιβόητο άρθρο 23, επιχειρώντας να διευκολύνει τις τράπεζες και τα funds σε βάρος των δανειοληπτών, και τελικά αναγκάστηκε να το αποσύρει μετά τις αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων, παίζει τώρα με τους αριθμούς για να βγει και από πάνω…

Είναι αυτό που λέει ο λαός μας: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι!

Επικαλείται λοιπόν 18 δισ. ευρώ δανείων το 2019, παρουσιάζοντας το συνολικό υπόλοιπο των μεταβιβασμένων δανείων υπό διαχείριση σαν να επρόκειτο για νέες πωλήσεις εκείνης της περιόδου.

Και αποσιωπά δύο κρίσιμα πράγματα.

Πρώτον, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Με τον νόμο 4354/2015 προβλέψαμε ειδική προσωρινή απαγόρευση μεταβίβασης για δάνεια που είχαν εξασφάλιση πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ.

Και το 2019, με τον νόμο 4605, θεσπίσαμε ειδικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους δανειολήπτες που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Δεύτερον, την πραγματική έκταση των μεταβιβάσεων στεγαστικών δανείων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Μάρτιο του 2019 τα στεγαστικά δάνεια που είχαν μεταβιβαστεί και βρίσκονταν υπό διαχείριση ήταν μόλις 375 εκατομμύρια ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2026, οι αντίστοιχες καταγεγραμμένες στεγαστικές απαιτήσεις έφταναν σχεδόν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και φυσικά ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θέσπισε τον “Ηρακλή”, το πρόγραμμα μαζικών τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων, με κρατικές εγγυήσεις συνολικού ύψους περίπου 21,5 δισ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ας αφήσει λοιπόν τις πονηριές ο κ. Πιερρακάκης.

Το άρθρο 23 δεν το έφερε ο Τσίπρας. Η κυβέρνησή σας το έφερε και αναγκάστηκε να το αποσύρει.

Και με την ευκαιρία, αφού θέλησε να μπει στη βάσανο των στοιχείων, ας μας απαντήσει:

Θα καταθέσει επιτέλους στη Βουλή τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων του “Ηρακλή” και τα στοιχεία για την πραγματική πορεία των εισπράξεων, με τις προβλεπόμενες διασφαλίσεις εμπιστευτικότητας;

Για να γνωρίζουν οι πολίτες αν επιτυγχάνονται οι στόχοι και ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων.

Γιατί όταν διακυβεύονται τα σπίτια των πολιτών και δισεκατομμύρια εγγυήσεων του Δημοσίου, η διαφάνεια δεν μπορεί να αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό».

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