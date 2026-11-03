Κρας τεστ αξιοπιστίας για τις στοιχηματικές οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ με τα ποσά που «παίζονται» να αγγίζουν το 1,5 δισ. δολάρια

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Με περισσότερα από 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν τοποθετηθεί σε στοιχήματα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ την Τρίτη, αγορές προβλέψεων όπως η Kalshi και η Polymarket αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δοκιμασία μέχρι σήμερα για το πόσο αξιόπιστα μπορούν να προβλέψουν τις πολιτικές αναμετρήσεις εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου των επιχειρήσεών τους.

Οι πλατφόρμες απέκτησαν εξέχουσα θέση το 2024, όταν αψήφησαν τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις, σηματοδοτώντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κέρδιζε την προεδρία, και έκτοτε έχουν συγκεντρώσει παγκόσμιο κοινό μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των επενδυτών.

Το μεσημέρι της Τρίτης, οι τιμές πρόβλεψης της αγοράς που συγκεντρώθηκαν από την εταιρεία αναλύσεων BetInt παρέμειναν ως επί το πλείστον αμετάβλητες από το απόγευμα της Δευτέρας, υποδηλώνοντας ότι οι Δημοκρατικοί είχαν 94% πιθανότητες να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 75% πιθανότητες να κερδίσουν τη Γερουσία. Αν και οι αγορές διαφημίζουν υψηλά ποσοστά ακρίβειας στην παροχή αποδόσεων στοιχημάτων, ορισμένες μεγάλες αστοχίες υπήρξαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών στις ΗΠΑ και στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας.

Εάν τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα αποκλίνουν από τις προβλέψεις της αγοράς, η φήμη του κλάδου θα μπορούσε να πληγεί, λένε οι αναλυτές, ειδικά δεδομένων των ποσών ρεκόρ που στοιχηματίζονται.

Οι Kalshi και Polymarket, οι μεγαλύτερες πλατφόρμες, δέχονται επίσης πιέσεις για να προστατευτούν από τις κακές πρακτικές, αφού αρκετοί υποψήφιοι στοιχημάτισαν στις δικές τους κούρσες και έρευνα από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Anti-Corruption Data Collective (ACDC) της Ουάσινγκτον διαπίστωσε ότι οι πολιτικές αγορές μπορούν να μετατοπιστούν με σχετικά μικρά στοιχήματα.

«Η Τρίτη, στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύει μια πραγματική δοκιμασία για το νέο κύμα αγορών προβλέψεων», δήλωσε στο Reuters η Yesha Yadav, αναπληρώτρια κοσμήτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Vanderbilt, προσθέτοντας ότι οι πολλές φετινές κούρσες για το Κογκρέσο θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συνολική βαθμολογία του κλάδου.

Η Polymarket και η Kalshi λένε ότι έχουν ενισχύσει τους ελέγχους και είναι άρτια εξοπλισμένες για να προστατεύουν από τις κακές πρακτικές. Η Kalshi εμποδίζει τους πολιτικούς και τους εργαζόμενους σε προεκλογικές εκστρατείες να στοιχηματίζουν πολιτικά. Οι εταιρείες λένε επίσης ότι οι αγορές τους διορθώνονται γρήγορα όταν τα μεγάλα στοιχήματα μεταβάλλουν τις τιμές.

Ο Sean Patrick Maloney, Διευθύνων Σύμβουλος του Συνασπισμού για τις Αγορές Πρόβλεψης, δήλωσε ότι οι αγορές δεν προσποιούνται ότι είναι τέλειες, αλλά ότι σε «έναν κόσμο γεμάτο χάος και προκατειλημμένες πηγές ειδήσεων», παρέχουν έναν αμερόληπτο τρόπο πρόβλεψης γεγονότων.

Η Kalshi ανέφερε τη Δευτέρα όγκο συναλλαγών 1,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλα τα μεσοπρόθεσμα στοιχήματα, ενώ περίπου 145 εκατομμύρια δολάρια έχουν στοιχηματιστεί στις αγορές της Polymarket, σύμφωνα με το ACDC.

Γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης, οι αγορές προβλέψεων υποδήλωναν 71% πιθανότητα ο υποψήφιος των Δημοκρατικών του Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο, να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο Γενικό Εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον, για μια έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με την BetInt.

Αυτή η αμφίρροπη αναμέτρηση έχει προσελκύσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα στην αγορά προβλέψεων, σύμφωνα με την ACDC.

Στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Μίσιγκαν, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα, οι αγορές υποδήλωναν 78% πιθανότητα ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ- Σαγιέντ να ξεπεράσει τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς, ​σύμφωνα με την BetInt.

Ακαδημαϊκές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης μιας δημοσίευσης του Πανεπιστημίου Vanderbilt το 2025, η οποία ανέλυσε σχεδόν 2.500 αγορές για τις εκλογές του 2024, έχουν γενικά διαπιστώσει ότι οι αγορές προβλέψεων είναι συνολικά καλά βαθμονομημένες.

Ένα μικρό ποσοστό εξελιγμένων traders που επιδιώκουν το κέρδος φαίνεται να αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου της αγοράς πρόβλεψης, σύμφωνα με τον Harry Crane, καθηγητή στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers. Τέτοιοι traders, χρησιμοποιώντας δημοσκοπήσεις και άλλα δεδομένα, βοηθούν στη διόρθωση των τιμών, δήλωσε ο Crane.

Ωστόσο, ακόμη και οι πιο έμπειροι traders μπορεί να κάνουν λάθος. Οι τιμές στις αγορές Kalshi και Polymarket υποδήλωναν μόλις 20% πιθανότητα, για παράδειγμα, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα να νικήσει τον δεξιό αντίπαλό του Φλάβιο Μπολσονάρου, κάτι που έκανε τον περασμένο μήνα.

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