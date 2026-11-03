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03.11.2026 21:02

ΗΠΑ: Πάνω από 2.100 δολάρια το κόστος του πολέμου με το Ιράν για κάθε νοικοκυριό – Οι δαπάνες που επιβαρύνουν περισσότερο τους Αμερικανούς

03.11.2026 21:02
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Με αυξημένα έξοδα σε βασικούς τομείς της καθημερινότητάς τους βρίσκονται αντιμέτωποι οι Αμερικανοί που προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές. Η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων, των αεροπορικών ταξιδιών, αλλά και του δανεισμού για την απόκτηση κατοικίας.

Σύμφωνα με ανάλυση της Moody’s Analytics, την οποία επικαλείται το CNN, η μέση οικονομική επιβάρυνση από τον πόλεμο για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό είχε φτάσει τα 2.147 δολάρια έως τις 28 Οκτωβρίου. Η νέα εκτίμηση ξεπερνά την προηγούμενη, η οποία υπολόγιζε το σχετικό κόστος σε περίπου 2.000 δολάρια ανά νοικοκυριό.

Τα στοιχεία καταγράφουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην καθημερινότητα των πολιτών, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει ως βασική προεκλογική του υπόσχεση, το 2024, τη μείωση του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει την άνοδο των τιμών στη βενζίνη και το ντίζελ μικρό τίμημα μπροστά στην ανάγκη να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Καύσιμα και δάνεια οι βασικές πηγές της οικονομικής επιβάρυνσης

Το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης δαπάνης των νοικοκυριών συνδέεται με την ενεργειακή αγορά, η οποία έχει επηρεαστεί από την αποσταθεροποίηση που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ειδικότερα, η Moody’s Analytics υπολογίζει ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας αντιστοιχεί σε 1.227 δολάρια ανά νοικοκυριό. Στο ποσό συνυπολογίζονται οι ανατιμήσεις στη βενζίνη, το ντίζελ, τα καύσιμα των αεροσκαφών και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ακολουθεί το κόστος δανεισμού, το οποίο έχει προσθέσει επιπλέον 559 δολάρια στις δαπάνες κάθε νοικοκυριού. Η άνοδος του πληθωρισμού οδήγησε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά μέσα σε τρία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αύξησε το κόστος τόσο της εξόφλησης οφειλών από πιστωτικές κάρτες, όσο και τη λήψη δανείων με εγγύηση την αξία της κατοικίας.

Στην εκτίμηση της Moody’s περιλαμβάνονται ακόμη 361 δολάρια ανά νοικοκυριό, που αντιστοιχούν στις πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες λόγω του πολέμου.

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